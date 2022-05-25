這是過去了三十多年前的舊事，仍記憶猶新。某次和先生的同事們聚會，同事之一賈特，來自猶他州 鹽湖城，是個虔誠的摩門教徒，年輕時曾自費來台灣傳教，腳踏車配上白襯衫的「單車上的使徒」，講得一口流利的國語和簡單的台語，見多識廣，為人親切、風趣幽默，大家都很喜歡和他聊天。

當他知道我是華人 ，又是來自台灣時，對我倍感親切，我們用國語聊了幾句，我發現賈特居然是個「中國通」，他不但對中國傳統文化、歷史、生活型態及和中國人息息相關的事，有深度的了解和精闢的理解，並且還能向其他人説明和闡述與分析，讓我頗有「他鄉遇故知之感」。

我們聊了一些關於家鄉的人事物，賈特又隨口唱起了「兩隻老虎」「三輪車跑得快」「哥哥爸爸真偉大」這些兒歌時，真是讓我受到了驚嚇，這怎麼可能是「洋人」？簡直就是道地的「台灣人」。他說他的大兒子也會唱這些兒歌，我真是十分佩服和感動，他表示非常懷念台灣，有生之年一定會再度拜訪台灣，我表示歡迎，也感謝他對台灣各種的好評。

他忽然面帶促狹的笑容，表示有一事不明，「為什麼中國人的姓氏，好像都是東西摩擦或是碰撞時發出的聲音，例如：戚、董、龍、童、江、彭、秦，而且好像也沒有什麼特殊意義？」我應道：「關於這一點我也不是很明白，不過我也有一事請教，貴教對聖經有深度的研究和理解，可有對人類的起源，黑白黃三色人種的起源和答案？」他說沒有，我說：「有一種說法，可供參考」。

「聖經上說：茫茫的宇宙中，人從何而來？起初上帝創造天地萬物，藉所造之物表現自己，耶和華上帝按照自己的形象創造人，上帝用地上的塵土捏了一個模型，將做好的胚胎放入烤箱，因為沒有經驗，成品出廠一看，焦了！不知是火太旺，還是烤的時間太長？重新做一個吧！這次將溫度和時間減半，屆時一看，慘白，決定再做一個，這次將時間、溫度加以調整，結果出爐：是柔和的黃色，完美！這就是：人類的起源。」

「當然，這只是臆度，沒有任何依據，這個問題也許永遠也不會有解答。」

賈特聽後，有些張口結舌，嚅嚅了半天，嘆口氣，他說：「我現在總算是真正領教了什麼是中國人的『回馬槍』，打得我一個措手不及，完全沒有招架還手之力」，先生則瞪了我一眼「這豈是待客之道」，我說：「兵來將擋、水來土掩，來而不往非禮也，不過情節純屬虛構，玩笑而已，請別見怪，如有冒犯之處、尚乞見諒，千萬別放在心上。」賈特說「甘拜下風」。

事後檢討當年的心態其實「年少氣盛」，並無惡意，逞一時口舌之快，並不能帶給你多大的成就感，相反可能讓別人覺得你沒有風度，情商低。和賈特一家失聯多年，只希望當年這位「中國通」朋友「大人不計小人過」忘了那些「過招」往事，也祝福他們平安健康。