每次開車上路，特別是上高速公路，我一定會先確定油箱的油是否夠我安抵目的地，因為十年前一時疏忽，我差點釀下憾事。

那年兩個孩子在同一所高中讀書，因隔天即開始放暑假，最後一天學校只上半天課，我和兩個孩子說好，中午放學後接他們去餐館吃飯。

早上外子上班前，我特意和他換車，把我平常開的廂型車換上那輛上高速路較輕便省油的轎車。那輛日產轎車平日都是老爺上班時的座駕，但已高齡十八，也是名副其實的「老爺車」。

中午，我興沖沖開車去載兩個下課的孩子，打算上高速公路去一家較遠的韓國店吃豆腐煲。

那輛老爺車在高速公路上奮力地奔馳著，跑著跑著，似乎有點力不從心，這時，公路以四線道展開，我開在左邊第二線道上。或許天氣好，路上的車絡繹不絕，好不熱鬧。忽然我發覺兩旁的車不斷呼嘯而過、揚長而去，心想自己的速度是不是太慢了？便伸腳踩油門想趕緊加速，但怪事發生了，油門踩下後，沒有任何反應，彷彿一腳踩到空踏板的感覺。

那一瞬間我整個人懵了，暗忖：這是怎麼回事？為什麼踩油門沒反應？車子有狀況嗎？要繼續開？繼續踩油門？還是靠邊停？

在那緊迫的幾秒鐘，我當下做了決定：靠邊停。當車子慢慢向右滑過兩線道，才剛剛抵達路肩，就完全熄火了，叫我嚇出一身冷汗。真不敢想像，若我還繼續在高速公路上踩油門，最後在公路上熄火，會發生什麼事？

事後我才知道，原來是車子沒油了，那天早上臨時和外子換車，我沒有檢查油表，當油門踩空時，我曾瞄一眼油表指針，見它還未到底，所以沒意識到是油罄了。外子後來告訴我，他平日開的這輛老爺車，油表指示燈只是「僅供參考」，為安全起見，他每每在指針未到底時就去加油。那陣子他剛好忙，忘了加，而我又臨時跟他換車，他也忘了提醒我，到公司一忙，更是忘了這些瑣事。

經過這件事，每當汽車 的油表還有一格時，我都趕緊把汽車「餵飽」，平時也常常提醒開車的孩子，開車上路前，別忘了檢查油箱；如果油門踩下去依然無法加速，別猶豫，趕緊找安全的地方停車吧！