二○二二年美麗的四月天，打完四劑新冠防疫針，我隨兒子西辭加州，東到大蘋果紐約市。他與他開會的老婆會合，我則是千里迢迢到法拉盛 會見老朋友電腦博士於同根先生和錢寧娜女士。

記得我生了兒子的時候，於大哥聽說我們家只有一輛汽車，就把他家的一輛舊車由紐約市特地開到綺色佳來給我作為載嬰兒出門代步之用，這種年輕時的純潔情誼真的一輩子也不可能忘記。

我們搬到長島，他們住在皇后區，幾乎每個周末都會見面。他們家添老大，寜娜由醫院回來坐月子的第一天，我們把車子停在他們大廈的門外，上樓去探望新媽媽和初生的小寶寶，不到一小時，下樓就發現車窗被打破，由中國超市買回來的東方食物全被偷光了，最記得是我老公說的話：「裡面有皮蛋，但是沒有說明書，這個偷皮蛋的人知道怎麼吃嗎？」因為我們確定會打破人家車窗的宵小一定不是中國人。

上世紀九○年代初，時任皇后區艾姆赫司圖書館館長兼中文學校校長的寧娜說，他們學校的ESL班需要一位義務老師，問我要不要幹？當時我的先生於退休 前到台大去做三年客座教授，我覺得自己既然沒有家累，每個周末由長島開車到法拉盛來教書是一件義不容辭的事情，便立刻欣然應允。

我們退休後搬到佛羅里達墨西哥灣邊，他們夫婦趁開會之便，遠程到我們的新家來拜訪，四人歡呼著開船出海釣魚 ，事後把用來釣魚的活蹦亂跳的大蝦用白滾水燙開，上桌享用白灼蝦的歡樂情況，猶是歷歷在目。

這次他們到旅館請我外出吃早午餐，之後又開車帶我經過法拉盛的植物園及圖書館，想起昔日舊情，不禁感嘆時光飛逝。離別的時候，他們告訴我這次能夠在每天吃藥、看醫生的繁忙日子裡抽出一天來請我午餐，可說是忙裡偷閒，實在不容易。

臨別時，只見長眉白髮的同根大哥扶著左腿不便的寧娜大嫂爬上汽車， 心中深受感動， 只覺得他們老夫老妻成雙作對，互相扶持，在世上過著十足「理直氣壯」的日子，實在令人羨慕。

幸好我跟我老公選擇了儘早退休，兩人釣魚寫書，旅遊休閒，在佛羅里達度過了一段愜意的兩人世界，也可以算「不枉此生」了。