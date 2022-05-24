地處美國南卡州的Lake City， 是一座典雅古樸的南方小城。一百多年前，這裡是廣袤豐茂的南方種植園，盛產棉花、大豆、菸草，一度被稱為世界的大豆之都（Bean Capital of the World）。南北戰爭後，這座小城衰敗蕭條，草莓是主要收入。

每年的四月，Lake City都會舉辦ArtFields，那是一個盛大熱鬧的藝術節，也是美國南方最大的藝術展及競賽。藝術展有規定，只限於南方十二個州的藝術家報名。今年共有四百件作品入圍 ，從入圍作品中選出前三名，一等獎五萬美元，三等獎也有兩萬五千元，很顯然，組委會出手闊綽，哪來的錢？

我所在的藝術協會有三人入圍，協會主席號召大家驅車前去捧場。這座小城盛裝明豔，光彩照人，就像一個龐大的藝術廳，隨便走到哪處，抬頭就是參展作品，有的陳列在裝修精美的畫廊，更多的進入了餐廳、酒吧、家具店、醫院等等，凡是來訪者，只要去Lake City的接待中心註冊，就可以投票 給入圍者。

我腦子裡一堆問號：Lake City既沒有工業，也沒有科技，每年舉辦藝術節慶祝南方藝術，發展地方特色的文化產業，哪來的贊助？協會主席告訴我，女富豪Darla Moore是從Lake City走出去的，她拿到MBA後進入華爾街 管理層，而後自己創辦公司。大富大貴之後，記憶深處的童年和鄉愁，讓她決定幫助故鄉，投下巨資讓故鄉成為藝術之城，打造東南的文化首都。

協會主席告訴我們，如果不是Darla Moore的慷慨投入，這座小城靠草莓能有多少錢？如今滿城都是藝術展覽廳，那些陳舊滄桑的倉庫、斑駁破損的老房全都因藝術而欣欣向榮。

我說，一個人救了一座城，每個人都會記住故鄉，忘不了成長的地方。朋友安說，不是每個人都會記住故鄉，她說起某個政治大咖，如今在華盛頓呼風喚雨，故鄉貧窮衰敗，大家都指望他發發善心，但他對故鄉不理不睬，寧可把精力投給DC附近的貧困地區。

人生複雜，經歷千迴百轉， 不是每個人對故鄉都充滿了懷念和感恩。如果他童年坎坷，父母爭吵不休，讓他只想逃跑，多年之後，當他功成名就，他或許不想回望童年和自己的發源地。

我相信Moore的童年是快樂的，故鄉在她的心裡溫馨美麗。Moore在訪談中多次提到：「無論在世人的眼中我有多成功，我永遠知道我從哪裡來，我的根在何處，我為什麼要投資故鄉？這給了我動力，隨時可以回家看看。」