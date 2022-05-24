最近新聞報導，有人在芝加哥 偷了一輛救護車，警察 追了八十哩才抓到竊賊，這件事讓我想起我七○年代末在菲律賓美國空軍克拉克基地工作時，小偷們「借用」美軍物資的許多故事。

既然美國老大哥非常富裕，菲律賓人「借用」（當然是有借無還）一下物資也就無可厚非了。有個女人在俱樂部裡工作，一天被抓到在衣服裡藏了五十多件刀、叉和大大小小的湯匙，真不知道她是如何辦到的；還有一次有人在夜晚翻山越嶺，剪斷了基地外圍的鐵絲網，用水牛把一個超過一噸重的冷氣機運了出去，基地指揮官聽到這個消息，也只有搖頭嘆息了。

更厲害的是，克拉克空軍基地的用油是一條直徑八英寸的油管，從蘇別克海軍基地傳送過來的，分別在不同時段送飛機油、汽油及柴油。菲律賓雨季時常下大雨，克拉克基地附近的土質含沙量高，所以土地流失量很大。有一次颱風過後，這根埋在地下六英尺的油管就暴露出來，沒想到當地居民竟然用鋸子在油管上鋸了一個口子，當時正好在運送柴油，油從鋸口噴了出來，附近居民們都傾家出動用各式各樣的容器裝油。

基地裡發現油壓驟降，立刻通知海軍基地停止送油，派人去查看才知道是這樣一回事，還好發現得早，只漏掉了大約三千多加侖的柴油而已。

還有更厲害的「借用」事件發生在那個時期。基地有三條跑道，日夜都有跑道燈照明，以利飛機起降。不料一天晚上一條跑道上的跑道燈全部失蹤，幾個月以後居然在馬尼拉機場 出現，這些人真是神通廣大。

有一次更是離譜，基地和接壤的安溪禮斯市簽了一個協定，假如市區發生火警，可以要求基地消防隊支援。於是在一個大白天裡，一輛消防車開著警燈，嗚嗚嗚地開出了基地大門，衛兵當然以為市裡發生火警，一句話都沒問就放行了，後來大家才曉得被菲律賓人擺了一道，可見芝加哥的救護車竊賊的功力還遠遠不及菲律賓人高超的技能啦！

不過這並不是在貶低菲律賓人，美國全世界擁有數百個大大小小的基地，當地居民「借用」富裕美國老大哥的資源司空見慣，這些像英國俠盜羅賓森「劫富濟貧」的行為，不但不被譴責，反而會被許多人們景仰和尊崇呢！