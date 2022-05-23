圖/平心

朝陽穿透玻璃窗肆意地揮灑入室，將這小餐廳的彩色吊燈點綴得分外炫麗，為斗室帶來近乎奢侈的燦爛。我端起咖啡 杯，悠閒地凝視著多彩亮眼的燈罩，一共有多少繽紛的色彩造就了這一室的燦爛？手中咖啡都涼了，我還對著吊燈發愣，回想那與我素昧平生的送燈人。

十多年前，在我買這房子的過程中，因為一切手續均由雙方地產經紀人經手代辦，至完成交易，我都未曾與賣主謀面。直到我遷居入住不久，有一天我接到一通電話，是賣主打來的，他先自我介紹，然後很不自在地說他很冒昧打這通電話，因為他有事相求，不知我是否介意。我詫異地問他有什麼事我能幫得上忙的？於是他直言，希望能與我交換我餐桌上的竹籐吊燈。

這個奇怪的要求引起了我的好奇，那跟著房子來的吊燈是用竹籐材質經過手工編織而成的，外表看起來有一種自然清新的感覺，造型別致，外觀簡約大氣，我十分喜歡。在我摸不著頭緒之際，他道出了事情的原委。

原來竹籐吊燈是他妻子已故的母親送的，對她具有特殊的紀念價值。多年前他們買下此屋是打算退休 之後居住的，在他們退休前，他暫將房子出租，房客住了幾年後，因為換工作而搬到別州去了。既然房子已空下來、他們也離退休時日不遠，於是便把房子整修後直接搬入居住。

他們在這房子居住兩年多之後，很不幸的是，妻子出了一場車禍 ，傷及脊椎，出院後從此生活必須靠坐輪椅行動，這房子若要改裝成為適合輪椅進出的裝備，有許多困難之處，他們只有將它出售，另覓適當居處。

那一場意外的車禍，重重地打擊了他妻子的身心，在她逐漸康復的同時，他們將房子交由房地產仲介出售。待售後過了戶，她才懊惱地向丈夫提起房子上市前她忘了將吊燈取回的事。房子既已成交，丈夫知道向新房主作此不尋常的要求是不合理的，然而又不忍見妻子糾結的情緒，他只有硬著頭皮姑且一試了。

聽完他們不幸的遭遇，我深能體諒他內心的掙扎，那盞吊燈對他們顯然是有不凡的意義，他的這一要求也是我做得到的事。於是我答應他可以前來換取，他喜出望外，再三感謝我的善意。

隔幾日下班後，他親自帶來了彩色吊燈及一大盆鮮花送給我，以表達他們的感謝之意。從此這色彩美麗的吊燈陪伴我至今，它在我簡單自在的生活中添加了不少的愉悅色彩，我對它喜愛有加。

記得有位作家寫過一本書「捨得，捨得，有捨才有得」，可不是嗎？能予人方便、做讓人舒坦的事，何樂不為？看似捨卻也是得，因為成全了別人，自己也快樂了，這不就是雙得嗎？