與兩個工程師遊迪士尼

兒子緊隨父業，修讀機械工程，大學畢業後在喬治亞州找到一份心儀的工作。二○一九年感恩節，他回紐約老家吃火雞晚餐時，我說希望有一個不一様的聖誕，不用在雪寒的紐約度過，想去南部佛州迪士尼 ，於是定下了迪士尼之遊。他的同事聽到他會和父母去迪士尼過聖誕，很自然地加上一句 : 「喔，不知道你還有年幼的弟妹。」

我和丈夫從紐約飛到奧蘭多，兒子從亞特蘭大飛來會合。二十年前曾與一對兒女來過，一轉眼，時光飛逝，女兒已經結婚，移居外國。當年記憶最深刻的是在樂園 的露天茶座，正品嚐著巨型火雞腿之際，忽然颳起狂風，暴雨與冰雹傾瀉下來，嚇得所有遊樂園的人慌忙竄避，我們一家也躲進了商店的狼狽有趣情景。

韶華易逝、物轉星移，二十年後重返樂園，迪士尼米奇、米妮、白雪公主等主角卻永不衰老，以恆常不變燦爛的笑容，忠誠地帶給遊客歡樂時光，畢竟進入了科技時代，王國不斷革新前進。

印象深刻的是在動物王國，興奮地排隊三個小時，嘗試那不同凡響的阿凡達世界騎乘靈鳥的飛行體驗，那是結合視覺、聽覺、觸覺和嗅覺全方位的接觸。晚上，在美麗又神秘的潘多拉星球上，透過螢光漆加上燈光的特別效果，讓遊客置身在虛幻與真實混合的大自然中，打造出壯麗的驚艶。

我們選擇了聖誕前夕那天去魔法王國 ，後來發現這是大多數遊客的意願，絡繹不絕的旅遊車龍把整條高速公路堵成了停車場。交通和安檢共耗費了兩個多小時，我們才成功地踏足這個最受歡迎的王國。

晚上的魔幻煙火秀是重頭壓軸節目，目不暇給的彩色煙火四射綻放，配合投射在城堡上的經典動畫和音樂，大家沈醉在煙火的魅力光芒中。結束之前，突然凌空飛出了彼得潘童話中的小仙子小叮噹Tinker Bell，一個真人半空吊鋼絲滑過漆黑的夜幕，全場觀眾譁然，佩服得五體投地，讚嘆放煙火最棒的是迪士尼，不愧是娛樂業創意巨頭。

聖誕節當天，我們留在酒店，在綠茵草坪上打完高爾夫球後，享受室外的遊泳池，酒店有一個九十呎高的水上滑梯，我們也勇於嘗試，非常刺激。聖誕日，艶陽天，躺在池畔的沙灘長椅上，沐浴在和煦溫暖的陽光下，好一個優閒的下午，是嶄新的感受。

晩飯後，兒子拿出帶來的棋盤遊戲叫做「Pandemic 全球瘟疫」，(不幸言中，玩完後，全球疫情爆發），兩個工程師突發奇想，在酒店房間內，用筆記型電腦和幾架手機，放在不同角度的位置上，竟然可以與地球另一邊在新加坡 妊娠的女兒連線一起玩，忽然發現兩個工程師發揮了科技的魔力，能夠跨越時間與空間，重溫我們一家四口一起玩遊戲的親子時光。

迪士尼是夢想王國，一隻黑色大耳、紅色短褲、只有四根指頭的老鼠竟然能夠發展出龐大的娛樂帝國。追求創意、積極探新、敢於追夢是它的理念和精神。盼望每一個涉足樂園的生命，都被歡樂感染，心靈裡的「小鼠」堅持擁抱夢想，永不放棄。

湊巧地，今次伴我同遊的兩個工程師，也都是鼠年出生的寵兒呢！