春天，是一個富有生命力的季節，也是美麗、神奇、充滿希望，令人嚮往的季節。

預示春天來臨，自然界的表象有很多很多。如果要用文字來表述，那麼最好、最權威、最膾炙人口的，也許就屬北宋時的文學家、思想家、詩人、畫家、美食 家蘇軾，當之無愧了。他的「春江水暖鴨先知」傳頌了千百年，幾乎無人不曉。這句話是蘇軾為僧人惠崇的畫作題詩中的一句。

其實，能報春的動物哪裡只有鴨子啊？一些冬眠的動物，如蛙、蛇、熊等，還有候鳥，都是能報春的。不僅動物能報春，報春的植物更比比皆是，蘇軾的詩中不也說蔞蒿、蘆芽已經破土而出了嗎？

已經過去的冬天是個寒冬，儘管節氣已到開春，但乍暖還寒，寒流還是隔三差五來襲。即便如此，在老年公寓大院裡，春意的表象已處處顯現：那些知名的和不知名的野花野草，靜悄悄地拔芽開花；來報春的候鳥們，在樹上飛來跳去，繁忙異常，編織了一幅織錦般春意滿滿的活動畫面，尤其是那些動聽悅耳的鳥鳴聲，使公寓大院裡歡快的氣氛突增，其情景正是名副其實鳥語花香的境界。

使我不能釋懷的是，只能耳聞鳥鳴聲，卻不見鳴叫鳥兒的倩影。我曾多次努力隨著聲音尋找鳴叫的鳥，既想要拍照，又想錄製影片，但這些努力都失敗了。

無奈，只好拿著鏡頭對著大片林木錄下鳥鳴的聲音，以求對拍不到鳴叫鳥兒的自我安慰。

春天無聲無息地到來，不知是否引起公寓老人們的注意，不過本人是注意到了。首先是我生性好奇，喜歡追究事物細節；再就是我手中有一台最新款式的蘋果手機 ，該機優良的照相功能，促使我把那些不起眼的花草，和那些活潑機靈的鳥兒們，定格在一張張高質量的照片中。

為弄清楚這些花草、鳥兒的名字，我首先下載了植物、動物識別軟體，再耗費諸多的精力，對二十六種花草、九種鳥兒的名字一一進行識別確認。啊！真是長知識了！還有樂在其中愜意感受。

在這些花草中有不少是中藥草，在一些名稱識別的介紹裡，還詳細註明其藥用價值，以及可治療的疾病，這使我深深地體會到，原來中醫藥的產生及發展，是建立在堅實、廣泛、豐厚的植物寶庫的基礎之上。對那些鳥兒，也分辨出哪些是本地的常駐鳥，哪些是隨著季節變換而南來北往的遷移候鳥。

今年的春天不僅美麗，知識的收獲更令我難忘。