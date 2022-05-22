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遇見野鹿

陳燦富

受到疫情影響，兩年半多未能拜訪華裔企業家林先生了，他住在西雅圖南區郊外，離唐人街大約五十英里。在路邊望過去，那社區彷彿位處莽莽山林之中，不超過十戶。據說此地野生動物種類繁多，有人說，最美的風景藏匿在荒山野嶺，顯見社區具備了這風情。

記得首次來訪的時間是傍晚，這次則是下午三點多。由於社區樹木枝繁葉茂，天空灑下的一縷縷陽光鋪在大小樹木上方，光影重重疊疊，散散淡淡的，不知不覺中天色已接近黃昏。

我憑著小車導航指引，竟然還要兜兜轉轉好幾圈，靠老先生打電話引路，再步出門口等候，否則真不容易找到他那間大木屋。

上次聽林先生說過，社區方圓地域保護環境，各種措施做得對頭，野外動物生存條件優越，相當多野外動物於此聚集，究竟有多少野生動物種類？本地相關專家至今仍沒有準確統計，唯有大概數字而已。

他還告訴我，一年四季，風雨寒霜，隨時可見各種野生動物在人們面前輕鬆跑過，似乎從不見得牠們驚悸人。偶爾，令人大吃一驚的是，隱隱約約看到黑熊在叢林深處晃晃蕩蕩，幸虧有法律規定，沒人有膽量會去傷害牠們，任由野生動物超然灑脫、自在大膽地在牠們認定的「管轄領地」打滾嬉戲。人與野生動物保持合適、安全的距離，祈求雙方安好，多年了，不曾聽說黑熊傷人事件。

林先生住屋的後院偌大，近乎與山林連成一體。早前由他與工人沿著雜樹草叢，在後院鋪出一條石子路。此時此刻，彩色的葉片鋪在後院，撒滿了石子路，幾隻小鳥在林先生的木屋上端歡聲雀躍。

我隨口說一句：「會不會在後院子遇見野鹿？」話一出口，我覺得說法十分好笑，既有一廂情願的念想，也夾雜有小孩那般的天真。

林先生望望天色，直白地說：「我在後院子經常看到野鹿，時間尚早，你不妨碰碰運氣吧。」

我接過林先生遞來的一杯咖啡，兩人沿著石子路散步，一簇簇怒放的鮮花，流淌了馨香。正在邊走邊聊，忽聞林先生低聲說：「看看東面那邊，是不是野鹿？」

後院子只有花草樹木環繞，沒有圍欄阻擋，有幾頭野生動物慢吞吞走進來。我戴著近視眼鏡，視力有些模糊，且隔著一段不短距離，一開始我不能確定是野鹿抑或其他野外動物？漸漸地看清楚了，我脫口而出：「確實有緣，才能幸運遇見！」

走進後院的正是我最想看到的野鹿，野鹿沒有驚懼於人，放心大膽走進後院，不是足以證明了生活環境安逸、人與動物和諧相處嗎？我以為這也是人們平時夢寐以求、殷切嚮往的現實生活中的無數美好之一。

林先生舉手指著花園，開懷地說：「我計畫聘請一位園林設計師，將後院子布置如小小動物園，歡迎野生動物常來這兒。」

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