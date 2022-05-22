趁著春假閒暇之餘，與三兩親朋好友駕車至離紐約四百多公里外的華盛頓賞櫻 遊玩。在早已一睹春櫻真面目的好友耳濡和眾多美輪美奐的櫻花照片目染之下，我對此次賞櫻之旅自然是翹首以待。

我想，櫻花的熱烈定能溫暖寒冬的冷寂，定能播報春的到來而含笑枝頭；可偏偏時節的雨湊春而來，在我們到達目的地之前，它傾盆而下，將整個城市從柔嫩嫩的粉變為亮油油的綠。櫻花殘瓣滿地都是，卻未在樹上留下一朵。於是，賞櫻計畫落空了，可旅行的懾人之處，不就在於計畫趕不上變化所帶來的驚喜感嗎？

作為美國首都的華盛頓，景點和玩樂自然不只有櫻花公園和賞櫻。就像北京 一樣，華盛頓也是處處充滿人文氣息的一處學術棲息地，數不勝數的博物館 如歷經風雨後的櫻瓣一般到處都是。

為消除無緣一睹春櫻的遺憾，也為體驗寓教於樂的真諦，我們打算觀覽一遍正在開放中的博物館。

博物館就像是一條濃縮的歷史長河，不論這條源遠流長的歷史河如何澎湃激昂，千古興亡愛恨多少事的雪泥鴻爪也依舊存在，它們以書畫、器物、衣物、飾品甚至其他千姿百態的形式，在歷經時間風霜的侵蝕後倖存下來，向現代人展示著過去那個時代的風華與破敗。歷史是因為有文物的存在而被賦予了溫度，即使它們身為物件，無法啟齒訴陳往事，但是沉默深處悲歡俱在，眼心並用才能讀懂獨此一份的時代軌跡。

令我印象頗為深刻的還是各個博物館中的中國文物展覽區，許是在異域風味濃郁的他國待久了，看到屬於自己國家留下的歷史痕跡時，那顆被壓抑許久的思鄉心總是會矯情地跳上一跳，尤其在見到這個如此完整又震撼的建築物後，我甚至覺得那時的我似乎不在遠隔重洋的異國，而是在老家的古厝中。

「前埕後厝，坐北朝南，三或五開間加雙護厝，紅磚白石墻體，硬山式屋頂和雙翹燕尾脊」的獨特建築風貌，始終是我心中的鄉愁。擁有著艷麗恢弘的家鄉古厝，與那些在玻璃展示櫃中的文物們一樣，承載的不僅僅只是悠久的年歲，還有一代又一代人的回憶和情感。

可終是今非昔比，老家的古厝隨著城鎮化進程的加快而逐漸消失，逐漸走入塵封的記憶中，成為只能在黃粱一夢中相見的虛幻，彷彿世間美好之物都是櫻花的化景，絢麗而又短暫。

為期三天的行程不長，可收穫卻不少，尤其是那種一人獨悟清歡自在的喜悅。