公寓裡一棵大樹，龐大茂密的樹枝伸展四方，撐起了好大一片方圓，碗口粗的一臂樹枝傾斜下來，向一旁重重地壓了下來，什麼力量也無法頂住它的這股邪勁，一兩年了，就這樣斜躺著繁衍生息。今年突然冒出了從未見過的猛勁，滿樹一片金黃，鋪天蓋地金黃的爛漫從天瀉下，聯想到黃果樹的傾天瀑布，也聯想到京城盡是黃金甲的盛景。

走向前看，樹葉狹長左右成對的羽狀，據說晚間則成雙交織擁抱，花朵是球型絨毛頭結構，軟綿綿似情有義。從來沒見過這樹今年盛開的情狀，紛紛打聽其樹名，竟無人知道，住在公寓的老住戶也無人知曉，在過去它沒沒無聞灰頭土面無人過問注意。

我用iPad上的識花神器軟件，拍照識別得到準確答案：金合歡，生於南美熱帶地區和澳洲 亞熱帶環境，花葉茂盛滿樹綴滿黃花密密麻麻，成對的羽狀狹葉晚間交織擁抱，故稱合歡，滿樹黃花合體，俗稱金合歡。

梧桐引得鳳凰來，金合歡引得百鳥來。自從滿樹的黃花盛開，芬芳撲鼻老遠就能被它迷倒，不覺使勁用鼻子來嗅嗅，好過癮啊！原來花朵含有芳香精，可製香水，果英樹皮可提取栲膠，製成膠水，木材珍貴可做高檔器具。

澳洲居民常會就地取材，用天然可得上天之賜，建造樹籬圍牆，省錢省工又省力，天然渾成獨得美景。事出有因，怪不得群鳥飛至聞香而來，花蕊的蜜汁也誘惑鳥兒情深意長，更奇怪的是看到高大的燈柱頂端，有一隻大鳥像直升機一樣垂直升降，上下起伏不停地運轉就是不肯遠去，細細揣摩可能是發出集結信號或命令，向我靠攏，小鳥越聚越多，尖叫低吟歡暢喜宴，黃金之下萬物傾慕。

世間萬物總是這樣，有些其貌不揚孤陋寡聞的草萩之物，有朝一日得天獨厚，一鳴驚人流芳百世。我採了一枝金合歡放在飯桌上，也沒有用花瓶注水插飾，就讓它乾乾的躺在那裡，竟然沒有很快乾癟枯萎，兩三天依然花香飄逸，晚間成對的狹葉真的交臂擁抱合歡呢！

民間傳說故事中，這樣美好的希冀願望比比皆是：醜小鴨變成白天鵝，灰姑娘穿上水晶鞋，雞窩飛出金鳳凰，送外賣考上清華園，美麗的傳說，或是千真萬確的現實，都是苦盡甘來的哲思詮釋。