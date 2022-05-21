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NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

帶孫忙帶孫盲

誠華

照顧孫子在華人生活圏中是很常見的，華人父母省吃儉用，幫忙兒女買房子，還幫忙照顧孫子。年輕夫妻要上班，年幼孩子在家需要有人照顧，請父母照顧自己年幼的孩子，可以說是方便、省錢又放心。

老張夫婦己經退休，身體健康，含飴弄孫是他們所期待，只要女兒一通電話，他們就隨傳隨到，從不拒絕。開車要一個多鐘頭去照顧孫子，在高速公路上開車塞車，從不覺得麻煩。因為非常想念孫子，若是一天不見面，就心中茫然，不知要做什麼。

有一天女兒不上班在家，打電話告訴老張，不用他們過去照顧孫子，然而老張思孫心切，打電話給女兒，想要在手機上視訊孫子。老張用視訊和孫子講話，聲音極其溫柔撒嬌，而且甜言蜜語、表情十足，看起來完全不是平常的他。

但他一轉頭和自己太太講話，又原形畢露，講話聲音又粗又大，大吼大叫的，好像在吵架，一出聲就在損人。

其實小孩子的眼睛是很明亮的，他們會耳濡目染、有樣學樣。和小孩子在一起，不但只是陪他們玩和他們逗趣，還要給他們樹立好榜樣，小孩子也可以從祖父母的身上，學到如何好好地與人溝通；如果長者平常習慣了大吼大叫的説話態度，不知不覺在孫子面前顯露出來，這樣不但不是幫助孫子，反而是害了孫子。

祖父母照顧孫子，如果傾向溺愛，並且堅持自己所做，年輕父母和祖父母之間因為管教方式不同，難免會起了衝突，破壞了關係。如果和媳婦或女婿關係破壞，那是很難修復的，盲目的只憑己意、一意孤行，實在是得不償失。

華人 退休 手機

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