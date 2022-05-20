六年前，我們正在享受快樂的退休生活，終於可以實現暢遊美國名勝 的夢想時，身強體壯、從來不生病的先生卻被診斷出患有罕見的腹膜癌，醫生說這個癌症 平均只有九個月到十四個月的生命。這個可怕的判決有如晴天霹靂，叫我們全家人都慌了手腳，不知道該做化療，或是冒險做尚未普及的先進腹腔大手術 。

正在遲疑之時，大兒子告訴我們，他認識一位全國最有名的癌症醫院「希望之城」的大夫，這位醫生是癌症手術最好的大夫，他可以介紹醫院裡的腫瘤專家給先生再做一個詳細的檢查和建議。兒子說他最近才加入一個年輕的華人教會，教會裡的主持人就是山姆醫生。

兒子知道先生病了，非常焦急，也不管他們是初識，流著眼淚向山姆醫生求詢先生病況的預測。山姆醫生不但很耐心地向兒子解釋，還介紹了希望之城最好的腹腔癌症醫生給先生做第二種意見。醫生看診通常最多給半個小時的時間，但是由於山姆醫生的介紹，那位首席腹腔癌醫生替先生看診了兩個多小時，仔細回答我們所有的問題，才讓先生做出他治療的決定。我們能夠認識當時最迫切需要，真是上天賜給我們的恩典。

在先生患病到離開人世的十四個月裡，山姆醫生經常向兒子關心先生的病況並代禱。我偶爾去兒子的教會，見到山姆醫生，都想告訴他，我們很感謝他的幫助，但是我怕還沒說話就失態掉眼淚，因此這句感謝的話一直存在心裡。

山姆醫生跟我大兒子年紀差不多，他的幾個兒子都喜歡打棒球，山姆醫生工作之餘還當少棒球隊的教練。我的大孫女珠珠加入社區的男女兒童混合小小孩棒球隊，就是山姆醫生當教練。當小球員父母親緊張地替孩子們大呼小叫加油打氣時，山姆醫生總是蹲在小球員的身旁，用平穩的口氣，帶著微笑，鼓勵孩子們，叫他們不要害怕，只要做他們能力所及就行了，山姆醫生是孩子們比賽時的定心柱。

兒子說他們是自己供給的社區教堂，沒有任何大教會的經濟援助，山姆醫生經常出錢負擔教會的開銷。這個年代像他這麼好、這麼全方位的年輕人真是少見，不由得叫人敬佩。

去年夏天，我跟著兒子全家和朋友一起去海邊度假，到了那裡，我才知道也有山姆醫生。他很有耐心的和一群嘰嘰喳喳、不同意見的孩子們周旋，帶他們去遊船、騎水上腳踏車和釣魚，我看了都覺得累，他卻一點都沒有不耐煩，我真不知道他哪裡來這麼多的愛心和耐心。

有一天，大兒子和孫女珠珠騎了水上腳踏車，從渠道左彎右轉到山姆醫生的度假屋去玩，回家的時候，他們迷路了，不知道往哪裡走才是正確的方向，正在擔心的時候，山姆醫生駕著電動小船從後面跟來了，他說他要陪他們回家。他總這樣替人著想，真叫人感動。

那次度假中，有一天午餐我正好坐在山姆醫生旁，我問他為什麼會當癌症醫生？他說癌症病人和家屬是最需要醫生幫助的，因此他選擇這份艱難的工作。我非常誠懇地告訴山姆醫生我們全家很幸運能認識他，得到他最及時、最大的幫助，我們永遠感謝他的恩惠。山姆醫生說，他只是上天安排的手，叫我不要放在心上。他真是一位良醫益友。