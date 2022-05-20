美國幅員廣大，成家另立門戶的兒女，逢年過節要想攜家帶眷返鄉跟父母團圓，舟車勞頓不說，年邁的父母，就算客房夠多，接待也越來越力不從心。有朋友用早買的分時度假屋（time share），跟兒女相約同往，三代同堂歡聚度假；還有朋友在外州買了比紐約物美價廉的大房子，專門用做家庭度假屋，省得住旅館 ，但兩者都需長年支付維護費。

有個擁有十個孩子的長者，他們闔家度假的方式是坐阿拉斯加郵輪，飯來張口，茶來伸手，誰都不需要為吃住張羅；還有個朋友趁著感恩節旅館生意清淡時，全家進住，三代歡聚一堂。

家庭觀念重的兒子，自從當上主管，不必值夜班後，每年總有心安排不良於行的母親、外子和我，同往紐約上州 兩小時車程內的度假屋，在湖邊小住幾天，白天暢遊附近觀光景點，享受當地美食，傍晚坐在陽台欣賞夕陽餘暉，晚上點起院中營火，一邊燒烤棉花球糖（marshball），一邊閒話家常。

有一年他甚至斥資五位數字，除了母親外，還約了外子和我的手足，與他的堂表弟妹，同聚在擁有九臥四浴和私人網球場的度假屋，那個房子以前大概是私人俱樂部，地下室除了有各式室內遊樂設備，如撞球、板球、乒乓、桌上足球（foosball）外，還有付費電話亭，大家在那歡度了幾天和睦同居的時光，和樂融融。

前年疫情 正烈，紐約封城，自然未能闔家度假，去年春寒料峭的三月底，兒子趁著我們都打了疫苗，利用孫輩春假，安排我跟女兒一家，同往康州神秘鎮（Mystic）四日遊，度假屋在海邊內灣畔，我黎明即起，可以坐在一面全是玻璃落地窗的客廳，一邊靈修，一邊欣賞晨曦中的海水映月。

今年趁孩子放春假，他又帶我跟女兒一家，去有「海洋州」之稱的羅德島度假，發覺兩年疫情下來，加上俄烏戰爭帶來的油價飆升，造成物價上漲，他花跟去年同樣的價錢，卻只能租到深山老林裡小社區的小木屋，幸好疫情前，透過歷次度假，曾跟家人共享湖光山色的美景，而今母親、外子和弟弟在過去的三年內，先後去世，才發覺：「親人當聚直須聚，莫待人去空遺憾。」