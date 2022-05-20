伴隨著汽車 嘈雜的發動機聲，陰沉的天空就像鋪滿灰塵的窗簾一般籠罩著大地。大霧將遠處的高山淹沒，就連經過的湖水看上去都是那麼地淒涼，那麼地孤獨。

此時此刻，世間萬物彷彿都已沉睡在了寂寞當中。

去年暑假，我們家庭自駕遊，我與父母來到了猶他州 。夏天的猶他州簡單來說就是乾燥、潮濕、悶熱。一眼望去，鄉間全是發黃的枯樹和乾燥的沙土，彷彿要上演一場西部牛仔的鬥毆。遠處一座座山有火焰般的顏色，仔細觀察還能看到空氣中因為熾熱的溫度而扭曲的氣流。

這是我們第一次來到猶他州。

汽車駛進了市中心，我們走到了馬路盡頭，一座傳統好萊塢風格的電影院 孤獨地立在十字路口中央，就連周圍的馬路上都是一道道沙漠黃土的痕跡。

這時的我已經開始厭倦這突如其來的乾燥氣候。在這不熟悉的環境中，我的皮膚因為風中的沙土而變得粗糙，喉嚨也乾得直冒火。可是，也正是在這個炎熱的地方讓我發現了美國鄉村生活的自由和美。

我們此次旅行的目的地是黃石國家森林公園，從猶他州通往愛達荷州會經過一大片麥田，在遼闊的藍天下，我們看到了無數個碧綠的小山丘，遠看，這些山丘彷彿細嫩的綠草在風中微微波動；近看，你就會發現這些密密麻麻的小草並不是草，而是一棵棵獨立的麥子。

金色麥子後面的山不再是如同之前火焰一般的顏色，而是像大海一樣的深藍色。一眼望去晴空萬里，陽光明媚，時不時從這片麥田裡還會冒出幾棟優雅的小農房。

我望著外面美麗的風景還有那近在眼前的一棵棵小麥。那一瞬間，我多麼希望自己能夠變成一隻小鳥，自在地穿梭在金色麥子之間，飛向廣闊的天際。

我搖下了車窗，頓時一股清新的冷風從窗縫裡撲了進來，一下子，我的頭髮被輕輕吹起，鬆散又不凌亂地飄動著。

我感到了大地的擁抱，聽到了河流的歌聲，每陣細微的涼風都像微雨吻在我的臉頰上，我甚至能夠聞到像是清晨的露水和撒在那一棵棵麥子上的陽光。

這片麥田就如同沙漠裡的綠洲一般，散發著無所畏懼的自由和力量，彷彿它張開了遼闊的手臂，緊緊地把雙手圍在了四周，將燦爛的光影散播到大地的每個角落。

這一刻，我突然明白了大自然之間的交感相應都是多麼地美好。麥田也好，沙漠也罷，地球的每個角落都像交響樂隊裡的成員一般發出了自己美妙的旋律，當這些旋律纏繞在一起時，一首世界的歌就在我們耳邊響起。

在這寬廣的大地上，還有多少個角落在等待著我們去聆聽它們美妙的歌聲？

我打開了收音機，一首熟悉的美國樂曲「故鄉路，帶我走」從喇叭裡傳了出來，一切都是那麼幸福，那麼自由。

我望著前方漫長的公路，迫不及待地開始期待這片金色麥田後面的美景。原來自由和美不僅僅來自於我們的眼睛，更來自我們的心裡。

(文苑文學獎 高中組散文第3名)