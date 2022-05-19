我在加州政府環保署就職時，老美朋友喬爾‧考夫曼(Joel Coffman)在聯邦政府環保署工作，我們是一個環保鄰域，工作上有聯繫，他算是我的聯邦對口人員。

我和喬爾比其他同事稍微近一點，一次喬爾來洛杉磯公事，在我辦公室坐了一下，無意中看到辦公室內我的母校加州大學 洛杉磯分校（UCLA）的東西。他告訴我他是德克薩斯大學的粉絲，因為那是他的母校，德州也是他出生的地方，我也就那麼聽了一耳。

某天我在辦公室的樓下，看到商店裡在賣德克薩斯大學的紀念品，因為是在加州，德克薩斯州的東西不好賣吧？我突然想到喬爾是德克薩斯大學的粉絲，我就幫他買了一條帶有德克薩斯大學校標牛長角（longhorns）的毛巾，之後託人帶給他，沒想到他拿到毛巾後馬上給我打了電話，有點兒激動。他說，「沒想到你還記得我是德克薩斯大學的粉絲！」無形中拉近了我們的距離。他講到他在德克薩斯州成長，還有他的女兒是一名專業歌手等等。沒想到一條毛巾把我們從一般同事拉近到成為朋友呢！

某天，我突然接到這位許久沒聯繫的朋友的電郵，我打了電話給他，他告訴我他已從聯邦環保署第九區舊金山 轉到第四區亞特蘭大工作，從此我們大概在工作上沒有交集了，不過他還是要關心一下老朋友在過去瘋狂的一年（指新冠病毒年）如何？確實夠朋友。我告訴他我健康安全，了解到他也打了兩劑疫苗 。

後來有一天和聯邦環保署第九區同仁談工作，對方問我還記得喬爾嗎？我說記得，他轉到第四區去工作了。這位同仁說，聽說喬爾得了新冠，情況很糟糕。

沒想到喬爾打了疫苗還是染上了新冠，一般人遇到這樣的情形會有輕微的感冒症狀，通常不會喪命，但喬爾染疫後，免疫系統受到致命的打擊，導致肺部感染，一直靠呼吸機生存，聽說他的夫人已經與醫生討論「下一步」如何走，聽起來問題非常嚴重。我趕緊給他寫了一封電郵，說希望在好萊塢再見面，因為他女兒在好萊塢發展。

電郵發出兩天後，我們收到喬爾去世的消息，得年六十二歲。打疫苗再感染上新冠病毒的是「突破性」感染，應是少數病例，而打疫苗再感染而失去生命的就更是小概率事件。也許喬爾留在舊金山而不去那個痛恨戴口罩的南方州喬治亞，就能夠躲過再次感染上新冠呢？這是否就是大家所說的命運呢？人生轉眼百年，命運很難駕馭。

望我的朋友喬爾‧考夫曼安息。