前年盛夏，出租房的租客 合同期滿未再續簽。正值先生工作變動從南往北搬家，雜事繁多，稍微打掃，便上了租房市場。一個月後，我返回舊居，發現餐廳房頂有一處污漬，需要粉刷，怎奈房子空空，梯子工具皆搬往新居，兒子的公寓只有日常生活用品，於是決定買一個小梯子，以解燃眉之急。

先生隨即在網站搜到一個五尺梯子，既可以裝進車裡，又搆得著屋頂，日後還可以存放在兒子公寓露台，以備今後不時之需，更重要的是，五尺梯子正在大降價，我們的計畫考慮恰到好處。

周六清晨，我和兒子去了商店準備買梯子。一番尋找，未果，拿著手機 裡的照片詢問工作人員，告知已賣光，並推薦了六尺梯子。心裡有些不滿，一來價格貴了許多，二來根據先生的計算，車的長度恐難裝下，便後悔應該早幾天就來搶購。

因為急需，只好抱著試試看的心態買了六尺梯子，心裡盤算如果裝不下，只能當即退貨。結帳付款後，一邊往停車場走一邊自言自語，最好能裝下，否則怎麽辦？到了車前，兒子打開後備廂，放倒後排座位，左比畫右嘗試，終於在某一個角度和位置，把梯子塞進了車裡，一毫不差。砰一聲，關上後備廂的那一刻，總算鬆了一口氣。

開車到了出租房，支起梯子，兒子登上去粉刷牆壁。上帝啊，剛好搆得著！如果按照計畫買了五尺梯子，等於白跑一趟，還需要退貨。我和兒子相視一笑，心照不宣，想想我們這幾天計畫來計畫去，買什麼尺寸、什麼價位、在哪裡買，計算著性價比、實用性，以為計畫圓滿天衣無縫，怎曾想變化卻是瞬息萬變，正所謂計畫永遠趕不上變化。一次微不足道的缺貨，瞬間打破我們幾天的籌畫。

人算不如天算，原來上天早已知道什麼適合什麽不適合，什麼才是我們的需要，算計來算計去，不過是人的智慧，顧頭不顧尾，只看到眼前的一點蠅頭小利、利害得失。如果按照計畫如願買到了五尺梯子，以為撿了個便宜，實則耗油費時白忙活。

事後與丈夫和兒子多次分享這件事情，得到的教訓就是，當我們的計畫被阻撓、被耽擱不能如願以償時，切不可生氣、抱怨、甚至發怒，而是應該改變計畫，借坡下驢，順勢而為，因為我們的那點小計較，實乃井底之蛙、雕蟲小技，無法看見井口之外的天空如何之大。我們的渺小和盲目，更無法預知未來，只能在狹小的圈子裡打轉焦慮。

古人說謀事在人，成事在天，《箴言》也說：「人心多有計謀，惟有上帝的籌算，才能立定。」明天和未來的事怎能知道？唯一可做的便是做一個順服的人，遵從天意而行。