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坎昆記遊

秦博瑞

前年夏天，我與老伴及兒子兒媳和孫女，從華盛頓乘美聯航班機抵達墨西哥坎昆市，開啟了坎昆之旅。

當晚我們下榻於大美洲慶典紅珊瑚海灘酒店。早晨在臥室外的大陽台上，觀看近在咫尺的海景，遼闊湛藍的海面上，後浪推著前浪，不斷撞擊出形態各異的朵朵浪花。在一塵不染的藍天白雲下，不時有三三兩兩的海鷗上演著空中芭蕾，矯健的舞姿讓人目不暇給。

六月的坎昆，驕陽似火。帶著些許溫熱和潮氣的海風陣陣吹來，感受不到絲毫涼爽。白天出門前要先把身體祼露之處塗抹上一層防曬霜，以防皮膚受到較強紫外線的侵襲。上午八時許我們乘坐大巴起程，約四小時後，到達了號稱世界新七大奇蹟的馬雅城邦遺址奇琴伊察。

老遠就望見了聳立於熱帶叢林空地上的庫庫爾坎金字塔，這是我們此次旅遊要看的主要景點。該塔始建於約公元七世紀，是數百座石頭建築中最為雄偉壯觀的一座，據說它的建築結構，處處隱含了天文和曆法知識，充分顯示出了馬雅人高超的建築藝術和超前的科學技術。

它的建造為後人留下了許多不解之謎：如不曾利用青銅和鐵器記載傳說的馬雅人，建塔所用的大石塊，是怎樣切割、又是怎樣運送到叢林深處的？在沒有起重裝置之前，是怎樣將成千上萬塊大石頭壘砌起來？聰明的馬雅人創造了驚天地 、泣鬼神的世界奇蹟，我們卻不知道他們用的是怎樣的利器。即使在科學高度發達的今天，仍然是個難解之謎。

次日仍是租車自駕遊。早上從旅館出發，去吐魯姆看另一處馬雅文化遺址，該處曾是一個重要港口，建築全以石頭砌磊而成。建築物遺跡多且集中，城牆遺跡尚存，我們從僅容一人寬度的門洞進入，在場內走馬看花，看了幾處僅剩斷壁殘垣的遺跡。沿著面向大海的另一路徑行走，經過一個相對完整的風神廟遺址，海邊怪石嶙峋下面，據說是一處海龜產卵處，但是我們並沒有看到下蛋的海龜和海龜蛋，蜥蜴卻看到了不少，然後循原門洞走出，結束了此遺跡的遊覽。

最後的活動，是遊覽一處超大的公園。兒孫們先去了地下河游泳，我和老伴則去看了一場絕妙的雜技。類似於家鄉老濰縣的轉鞦韆。一根約近三十米的木柱，頂端置一圓柱頭，外接一個約兩米見方的方框架，圓柱頭上嵌入四條粗繩垂下。方框四邊各有一位身穿民族服飾的人，然後四人各持一條繩索，邊倒立著旋轉而下，驚險而精彩異常。晚上還觀看了一場異國風情十足的歌舞表演，演出場地類似一個古老的體育館，房頂建築全用木材，且樣式結構獨特，疑似是馬雅風格，歌舞演出場面宏大，震憾人心，觀眾歡呼聲不絕於耳。

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