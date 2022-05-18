文苑文學獎 高中組散文第2名 - 年輕的孩子

我有一位好朋友名叫「美國」，在英國 、中國等長輩的眼裡，他就是一個年輕的孩子。他很有趣，經常讓我驚喜萬分，也經常讓我感到迷茫。當我和別的朋友在上學、玩耍時，美國已經溶入了成人的世界，和五、六十歲的老頭子打交道了。

我有一位好朋友名叫「美國」，他的個性很特別，非常獨立進取，不喜歡依賴別人。從很小的時候就開始做家事、幫父母除草，幫鄰居們遛狗，甚至去超市打工，賺一些零花錢。他很能幹，家裡的大小事情都自己動手解決，例如：冰箱或洗碗機壞了，自己到家庭建材行買零件來修理。院子裡澆水的水管也自己設計安裝，同學們都誇他講究實際。他很愛笑，說話也都是甜言蜜語，思想方面總是正向思考，大家都很喜歡他。

我有一位好朋友名叫「美國」，他很小的時候就會跑到超市觀察生意，看到香噴噴熱騰騰的香腸，隔天就販賣自己改良的熱狗；他參加了古典音樂會，馬上就推出搖滾專輯。他很喜歡看電影 ，獨樂樂不如眾樂樂，乾脆在聞名遐邇的好萊塢 拍片，讓全世界都能分享；他非常喜歡交朋友，倒屣相迎，歡迎全世界的人不論貧富貴賤都可以到他家作客，窮人到他家中長住，他不但不收錢，每個月還給他們買伙食。如果窮人有上進心，他不收錢還資助他讀大學，所以吸引了許多優秀的年輕人來常住，同時吸收了很多嶄新的知識，讓他擁有尖端科技和武器，變得越來越有錢，房子越住越大。

我有一位好朋友名叫「美國」，正因為他還只是很有正義感的少年，突然擁有了很多錢，沒有節儉的習慣，不懂得量入為出。我記得有一次去他家時，他跟我說吃完的碗不用洗，直接放入洗碗機裡面就好，不用怕浪費水和電，沒過多久，卻提出要向我借錢，讓我大吃一驚。初生之犢不畏虎，在自己還沒有踏穩腳步，負債累累的情況下，卻總是想要幫助別人，為這些朋友兩肋插刀，打抱不平，結果給自己帶來了一大堆麻煩。

世界上沒有十全十美的人。我的好朋友「美國」每天都在不斷的從失敗中學習，汲取教訓，不停地進步，當然，他光榮的時刻也讓大家引以為榮，值得崇拜。希望你們有一天也有機會碰到這個有趣的人，要是認識的話，一定要告訴我喔！