家有髫兒「鋼珠」，想像力有餘，膽量不足，六歲生日一過，便開始發愁換牙之痛。為幫他消除恐懼，我告訴他，傳說中的牙仙子會送來禮物作為掉牙的獎賞，並追憶我的第一顆乳牙是我啃蘋果 的時候自動脫落的，一點都不疼。鋼珠將信將疑，喃喃自語：「可我還是不想長大，因為我怕掉牙。」

一天，鋼珠從學校回來，嘴撇得像小橋：「我的牙真調皮，跳了一天舞，不好好幫我咬東西。」我輕輕撥開他嘴唇，發現下排一顆中切牙略有鬆動，後面的牙床鼓出小包，恆牙在裡面蠢蠢欲動，便安慰他，過幾天乳牙會掉，等新牙長出來，就和原先一樣了。

幾天後，恆牙已露出尖角，乳牙卻無退位之意。鋼珠爸爸大手一揮，欲將其拔出，鋼珠一溜煙跑進衣櫥躲起來，大喊：「我不要拔牙！我的牙為什麼不能像媽媽的牙那樣自己掉下來？我的命好苦啊！」我與鋼珠爸爸面面相覷，只好作罷。我擔心乳牙不掉，會影響恆牙生長，便致電牙醫，牙醫勸我莫急，兒童長雙排牙的情況很常見，乳牙脫落後，恆牙會前移，目前只需讓孩子時常用舌頭晃動乳牙即可。

於是我不斷提醒鋼珠晃牙、舔牙、頂牙，有次絮叨完後自比祥林嫂，他疑惑，什麼是祥林嫂？我解釋，就是指同樣的話反覆說，搞得大家好煩，他認真地看著我說，「媽媽，妳說吧，我都照做，我不煩。」我感到心頭一暖。

又過了一周，鋼珠喝水喝到一半突然停下來，眨眨眼睛，抬起手，朝掌心吐出一粒石子狀的白色小物。我定睛一看，歡呼：「哇！你的牙掉啦！」鋼珠先是驚喜大笑，而後長舒一口氣：「啊，我經歷了人生中最糟糕的幾天，我怕牙在我夢裡掉下來，被我吞進肚子，就只好趴著睡。今天我終於可以睡個好覺了。」一番感嘆令我哭笑不得。

睡前，鋼珠爸爸把乳牙放進空糖盒，掛在鋼珠臥室外側門把上，告訴他，夜裡牙仙子會來取走牙齒，留下玩具。第二天早上，鋼珠不等我們叫他起床，就揉著眼睛打開門，查看門把，發現糖盒空了，腳下多了一枚彩蛋，爸爸幫他打開彩蛋，裡面是一輛玩具小汽車 。鋼珠開心得把小汽車舉過頭頂，繞著我們蹦跳了好幾圈。

一到學校，鋼珠向迎面走來的老師和同學們張大嘴巴炫耀，收穫了一路祝賀：「真棒，你長大了！」鋼珠再也不怕掉牙了，現在他天天問我：「媽媽，我換下顆牙的時候，牙仙子會送我什麼禮物呢？」