這菜一般是逢年過節或者宴請親朋時才做的，烹製精心，風味獨特。家傳的手藝毫不誇張地說，比外面飯館酒樓的大廚不遜色。一次同朋友聚會時就聊起了這個話題，大家話匣子一下子打開了，這家的炒肝尖、那家的獅子頭，還有清蒸魚、汽鍋雞，真是說者津津有味、聽者垂涎欲滴。誰家沒有一兩樣令人稱絕的拿手菜呢？

我就曾在親戚家吃過一次香酥鴨。男女老幼圍坐一桌，菜還沒上桌已是滿屋香氣，及至端上兩大盤炸得油汪汪的鴨塊來，用筷子夾起鴨塊蘸著花椒鹽一吃，真是外酥內嫩，滿口濃香的油汁，好吃得讓人連鴨骨頭都捨不得吐出來。

親戚說，做這香酥鴨的手藝是他父親從一家名餐館的大廚學來的：首先要親自到市場上挑選食材，要選那種不肥不瘦的鴨子，肥則膩瘦則柴。做時先把鴨子在鍋裡燉好，撈出晾涼切塊，為了防止鴨肉被炸碎，還要用細線把鴨塊捆綁好，然後上油鍋用慢火炸，等到鴨塊被炸得外表金黃的時候，就可以出鍋了。

不過讓我奇怪的是，雖然我後來也在一些餐館吃過幾次香酥鴨，感覺遠沒有親戚家的對味蕾衝擊強烈，最近才領悟到，那次吃時還是在憑證供應的年代，肚子裡油水寡，怎麼能不記憶深刻？

還有就是我姥姥做的紅燒肉，那也真是一絕。買來肥瘦相間的五花肉，切成兩三指寬的長條，洗淨上火焯，水開後將水和沫子倒掉，然後放好調料用大火燉，待到飄出肉香時，改用小火，一直燉到湯汁完全收盡。肉雖然是大塊，但那肉酥爛得用筷子一夾就開，滋味醇厚，肥而不膩。

姥姥是遼寧營口人，年輕時家裡日子很苦，抗日戰爭時她和從軍打仗的姥爺失去聯繫，帶著四個兒女困在天津，僅靠很少的積蓄過生活。吃起紅燒肉的時候，姥姥常常情不自禁地回憶起那些艱苦的日子，想念起跟著遠征軍在中緬邊境 對戰的姥爺。可惜的是，姥姥故去後，雖然家裡人按照她老人家的方法和程序，卻無論如何也做不出那樣美味的紅燒肉了，留下的是溫暖而又略帶傷感的思念。

其實，拿手菜不僅是一道美食 ，它還承載著平常人家許多悲歡故事，記錄著一個家庭濃濃的親情。這家的味道，就好比翻開一部泛黃的相冊，它會引出你無盡的思念與感慨，讓你回憶起同親人們歡聚的時光和他們的音容笑貌。