誰家的廚房沒有菜渣和果皮之類廚餘？順手丟入垃圾桶應是最簡單省心之捷徑。然眼下愈來愈多有識之士另闢蹊徑，把廚餘當珍寶匯集，放入適當容器，經一定時間腐化與溶解，讓它們搖身一變成為堆肥，不僅減少垃圾排放量和環境污染，還使自家種植的花卉植物獲得滋潤肥料，實為善舉。本人幾年前也嘗試製作堆肥，積累些許經驗，斬獲實惠甜頭。

之前從日本 電視節目看到有東瀛女倡導用帆布拉鏈包收集廚餘，還親自踩縫紉機製作大量布包供效仿者使用。我比那東洋環保女更刪繁就簡，無須任何特別裝置，只把廚餘直接堆放到一個大花盆內，逐漸墊高，時常灑水以保濕。我又間斷性地用鐵鍬胡攪亂拌，幫助混雜與腐化。等堆積到一定厚度，我就把它們統統轉移到另一個空花盆內作基肥，於其上鋪一層正宗苗圃泥，接下來就可栽培自己喜歡的各種花卉和蔬果。過了個把月，我去翻看那底部堆肥，裡面一般會生出蚯蚓，說明已成功轉型為合格腐土。

要讓廚餘盡快變成堆肥，一個重要環節是，一開始須把廚餘不厭其煩地切成碎塊，不能圖省事而把大塊菜果囫圇地倒入積累盆，其結果勢必欲速而不達。比方香蕉皮富有磷、鉀和鈣等多種營養成分，無論對花卉還是蔬果都極為有益。我每次都用剪刀把它們剪成「宮保雞丁」形狀才投入「聚寶盆」，為的是加速分化溶解。

又比如玉米棒子，倘不切小，讓它全身而化，該等到哪年哪月？雞蛋 殼同樣是有效肥料，我必把它捏得粉身碎骨才拌入腐植堆，當可縮短化解過程。兒子也幫我出主意，建議把洗凈的廚餘先放凍箱一日，凍熟後能加速腐化，還可避免氣味，兩全之策也。

女兒體貼老爸，一心減輕我的勞力，就不事聲張地訂購了一只圓筒形堆肥釀造箱，黑色塑料箱子擱在一個半圓架上，可用手輕易翻轉，讓箱內堆積物攪拌透徹。圓筒中間有個方形開口，廚餘由此口納入，成肥後同樣由此口吐出。釀造箱免除了我揮舞鐵鍬攪拌之苦，操作也算容易，是個不錯的專門配備。但我只讓它顯了一次身手就不願繼續使用，何哉？只因一個月後我去取出理應釀成的堆肥，怎麼倒也無法把它宰相肚裡的寶藏給請出來。仔細一看，才發現出口被偌大一個菠蘿給死死堵住，恰似一「蘿」當關，萬夫莫開。

家裡平時就咱老兩口，想必是賢內助暗中插手，把一個買回家略有時日而變得疲軟的大菠蘿整個塞進去充數。也許釀造箱被想像成太上老君的煉丹爐，再龐大物體也難逃迅速融化之命運，實則不然。我只好左右晃動，慢慢把大菠蘿挖掘出來，從而為其它堆肥殺出一條生路。即便身材略小的堆肥，由於互相纏繞，許多還黏在箱壁上，要倒出來也非易事，需借用一把小鏟子去挖掘。更有甚者，因封閉腐化多日，釀造箱中充斥嗆人氣味，似比上海早年肇家浜和蘇州河的味道有過之而無不及。

權衡之下，我決定放棄先進設備，恢復土法工藝，依然用我的大花盆盛放廚餘。因為平時露天敞開，我不必擔心惡臭積壓成災；再者我也無須費力掏挖圓筒箱，只消把大花盆一下子傾倒地裡就可，反倒省事。

由於自造堆肥，自給自足，咱家省卻了去園藝店購買花木袋土的銀元，而且後院花圃的地力日益肥沃，花卉和蔬果欣欣向榮，園丁當然喜不自勝，更重要的是，我們還為節能環保貢獻一己微薄之力，可謂廚餘做堆肥，腐朽變神奇，雖然個人添些麻煩，但也算是肥水不外流吧！