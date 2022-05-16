看過家園版「別被廣告牽著鼻子走」一文後，我禁不住「噗嗤」一笑：當下我的行為正好與本文作者的感悟忠告相悖，每天都跟隨郵遞員送來的廣告，前往周邊各大超市購買打折用品，且不懼天氣冷熱，喜樂開懷。

緊跟廣告尋蹤購物，源於市場物價不斷攀升。從去年初開始，作為小家內定的採購員，我耳聞目睹了各大超市物價的持續上漲，特別是一些民用食品，幾乎每周上漲一個價格，弄得採購員們不住地長吁短嘆：這物價怎麼總上漲呢？無可奈何之下，我關注起每周二郵遞員送來的超市廣告，尋找購買各家超市一周打折商品，以期減少家庭生活費用支出。

讓人竊喜，我家居所周邊有十餘家超市，其中華人超市 占一半，相距行程多半步行半小時便可抵達。就此，我從周三上午開始，背挎雙肩包，腳踏自行車，心裝廣告單，先奔往家附近用品打折超市，購買一些心儀降價食品。

周四上午，我再次跨上自行車，前往離家稍遠一點的超市，將一些打折物品裝進背包馱回家。周五各家超市普遍調整商品價格，而且打折品項增加。依照廣告單指引，我駕車載妻子駛往十分鐘左右車程的超市，陪妻子邊逛邊選購打折食用品；周六、周日，超市也有打折商品，但上調價格品項居多，且選購人員多得讓人心煩，由此我不願意出行湊熱鬧。但聽到妻子——小家「後勤部長」緊急購物差遣，我也當即瀏覽一下各家超市廣告，之後跨上心愛「坐騎」，直奔打折超市，購回急需物品。

兩年來，跟隨超市廣告，我無數次造訪了周邊各家超市，通過在各家超市購物買菜，我又發現一個特別現象：為招攬顧客，各家超市不厭其煩，使盡解數調價：有的一周調整一次價格，有的三天變更一次價格，更甚的是一天換一個價格牌，降價品項少，上漲商品多。掌握這一價格調整規律後，我也改變了購物策略，將周邊超市畫為東南西北四個區域。拿到閱讀廣告信息第二天，先光顧東部三個超市，第三天再造訪西部三個超市，第四天前往南部兩個超市，第五天探望北部兩個超市。這樣，各家超市打折用品大都裝進了我的背包。

當然，新冠病毒仍像怪獸一般肆意流竄，儘管打了疫苗防疫針，但每次出行購物買菜，除了佩戴口罩 ，塗抹消毒液之外，在超市內皆自覺與他人保持適當間距。

綜上所述，在新冠疫情 尚存和物價上漲期間，我虔誠地以超市廣告為嚮導，每周歡悅地騎車或駕車到商品打折超市遊逛一次，採購到許許多多降價打折商品與食品，既滿足了家人日常生活所需，也在一定程度上減低了小家消費成本。

如此奔波忙碌，著實辛苦，有時也感到身體乏累，但在悠哉騎車前往超市與回歸之中，也獲得了額外收益：既沐浴了陽光雨露，又瀏覽了街路風景；既愉悅了身心，又活動了四肢軀體。基於此，我仍樂於被超市廣告牽著鼻子走。