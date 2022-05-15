十二歲的小兒子個性開朗，伶牙俐齒，幽默有趣，但也常常直言直語，有時讓我們哭笑不得。近日他不斷發表感言「為什麼我們不服老」，根據他的看法，我和先生分明就老了，可是還自以為年輕，他的結論是：我們是不能面對現實的兩個老人。

春假帶他去爬山踏青的那幾天，這個話題更是不斷重複。平日趕東趕西的，趁著出遊，我和先生放慢腳步，欣賞大自然，一會兒說話一會兒照相。兒子總遠遠走在前面，好不容易趕上他，總要聽上一陣嘮叨：「可以走快一點嗎？」「走這麼慢要走多久才會到？」「一樣的風景需要看那麼久嗎？」「你們好老，你們走得太慢了。」 最有趣的是，當我們笑著反駁說我們還很年輕時，他很不以為然地說：「等你們七十歲大概還在『幻想』自己很年輕！」

這些對話不禁讓我深思，什麼是「老」？「老」的定義又是什麼？也許，五十幾歲的人在他這個年紀看來真的是蠻老的吧？曾經我們也像他那樣急急促促地往前走，曾經我們也像他那樣對眼前身旁的風光景致視而不見。我們了解他急著想走到下一個目的地的心情，他卻完全不能體會我們的閒情逸致。

仔細回想，似乎向來都是周邊的人覺得我「老」，雖然當下的我並不那麼認為。二十八歲那年決定要出國念書時，媽媽一直不解我為什麼一定要去做那件事。我還清楚記得她在試圖說服我打消出國念頭時跟我說過的話，她說：「妳都那麼老了應該結婚就好。」她還說：「讀那麼多書要做什麼？都讀老了。」

然後三十三歲結了婚，很多人都說，我年紀大了要趕快生小孩。爸媽是最焦急想抱孫子的人，每次打電話回家，這個話題一定免不了，最後離譜到爸爸接電話時的第一句話不是「妳最近好嗎？」而是「妳懷孕了沒？」這樣尷尬的對話讓我產生了焦慮症，索性能不打電話回家就不打了。

還有那時公司的老闆娘三不五時就跟我說：「妳要快點生小孩呀，不然蛋太老了會生不出來。」這樣的直言直語，當時真是讓我聽得目瞪口呆、無言以對。

現在回頭細看，如果我也那樣相信，那所有發生在我身上的事都不可能發生了，包括四十二歲才生小兒子。那幾年一心一意想給老大添個伴，但一直很不順利，幾次進出醫院，連醫生都說這個年紀不太可能了，除非是人工受孕。幸好當時的我固執相信自己是年輕健康的，相信一切會順其自然發生，才有了皆大歡喜的結果。

當然，時間是不斷往前走的，沒有人會永遠年輕，父母親的老年也教會我，年老是身心充滿挑戰的一個過程，期待的是永保一顆年輕好奇不受年齡限制的心，如果七十歲的我們還有強健的體力和心力覺得自己很年輕，那會是多麼美好的一件事呀！