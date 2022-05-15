我在洛杉磯開中醫針灸診所已經三十多年了，還在附近的中醫學 院教授中醫課程。不要以為在美國想學中醫的都是東方人，我授課的學院絕大部分學生是白人，什麼背景都有，有的外國移民英文都講不好，但很努力學習。

與國內中醫學院教學不同的是，學生年齡偏大，從二十多到五六十歲的都有，多數人都有自己的職業工作，學中醫目的是想轉行，或為自己及家人的健康，還有的美國人對中國的傳統文化情有獨鍾，學中醫、吃中餐、穿中式服裝、練中國武術，甚至專門找中國人談戀愛結婚。

剛來洛杉磯不久，總是在想如何開自己的生意，我自認為是不錯的廚師，看到這麼多美國人喜歡學中醫，就打算在學校附近開一家藥膳餐廳，雇用中醫學生做服務生，食客點菜之前先打脈、看舌，血虛的推薦當歸紅棗雞，氣虛的給黃耆黨參湯，胃寒的介紹生薑羊肉湯。幾周後和一位律師朋友吃飯，告訴他我的想法，律師想了一下，說這個計畫不太可行，因為如果根據食客自身舌脈來推薦菜餚，就相當於給病人治病，是否有效先不說，食客有可能告你上法庭；另外保險 公司也不會賣給你保險。我在美國的第一個生意計畫就這樣結束了。

一次在學院的門診帶實習生，六個人一組。給病人刺完針以後，大家都回到小教室討論病例，獨缺一位男生，回到診室一看，這位男同學坐在病人身邊，閉著雙眼，一隻手捏著在曲池穴的針，靜靜地等候著。我問他：「你在幹什麼？」他回答說：「我在等著氣的到來」，我一聽就笑了，「氣不是等來的，是你針刺時候的手法感覺到得氣。」學生沒有系統地理解得氣的概念，只知其然，而不知其所以然。回到教室後繼續講解得氣的方法，鼓勵大家多臨床，在實踐中不斷體會針灸的精華。

九○年代，我曾經組織學生去北京 學習兩周，那兩個星期對我來說十分辛苦。二十多人的團隊，我扮演著不同的角色，組織者、領隊、翻譯、導遊。我們上午在醫院治療病人，下午教授講課，我作翻譯。到北京的前兩天考慮到時差，晚上沒有安排活動，第二晚午夜，我房間的電話響了，一個學生抱怨室友不願意關窗戶睡覺；兩個小時後電話又響了，這次問題嚴重了，是三里屯派出所打來的，三個男生因為時差睡不著覺，去酒吧喝酒，和別人打架了，砸壞了酒吧的桌子和鏡子，半夜裡我要先去酒吧賠桌子和鏡子，再去派出所把三個人保釋出來。

一次上針灸穴位課，題目是阿是穴。阿是穴是針灸取穴的一種，又稱「天應穴」或「不定穴」等。「阿」在古文裡是「痛」的意思。《黃帝內經》中就有「以痛為輸」的觀點。這一類腧穴既無具體名稱，又無固定位置，而是以壓痛點或其他反應點作為針刺穴位。在課堂上講完阿是穴的概念以後，就開始在同學們的身上示範，局部針刺了網球肘，髖部滑囊炎後，一個平時很刁鑽的學生問：「我有痔瘡，你針哪裡？」我聽到後很不開心，但還得耐著性子解釋，並不是身體任何部位都有阿是穴，阿是穴只是針灸穴位的一部分，大部分的疾病還是用經穴和奇穴治療的，那個學生只好作罷。