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我看到的落葉美

劉拴虎

我住的公寓後面是一片林莽，都是參天的松柏，再後面是一片草地，有三四個足球場大，寬闊平整，如平靜的綠色海洋，是我的「御用」場地，我在上面散步、慢跑、打太極拳、唱京劇，想幹什麼就幹什麼，十分愜意。

草地上有零星的小樹，夏天綴滿鮮花，秋天飄搖著紅黃褐各色葉子。如今葉子早已落光，只留下枯枝，像唐吉軻德掉了瓔珞的長矛，瘦骨嶙峋。

這天我漫步在草地上，渾身被陽光曬得暖融融的，我漫不經心走著，不意間看到草坪上有星星點點的光斑在綠草間閃爍，如眨眼的繁星。起初我以為是陽光折射形成的幻景，走過去一看，我驚呆了，原來是逶迤於草地上的彩色葉子，恰逢黃昏前夕太陽偏低，照射過來的光線低而平，直射在立於草叢閒的彩色葉子，與陽光的色譜交混在一起，反射出繽紛爛漫的色斑，形成難得一見的奇幻現象。

我被深深吸引，蹲下身仔細觀察，這一看不要緊，居然發現更神奇的。當時我面對著陽光，看的是彩色葉子的背面，陽光把葉子前面小草的影子投射在彩葉上，居然如一片片套色木刻，不，確切地說是彩色皮影，密密麻麻，如神奇的天書，道士的鬼畫符，雜亂無章，沒多大意思。

我剛要站起來離去，無意中看到一片葉子上照出的圖案，依稀像一條船，我走過去近距離觀看，果然像；尖而翹的船體、聳立的桅杆、交叉的船槳、窩棚形的船艙……，太像了，跟人工繪畫無異。我很興奮，大自然的鬼斧神工真是太神奇了。心中不由想，草坪上紅黃褐各色葉子很多，林林總總，星羅棋布，這麼多的葉子裡，還會有其他神奇的圖案嗎？

我低頭一個葉子一個葉子地觀看、尋找，期盼有驚喜出現，果然皇天不負有心人，終於從海量的葉子中發現了「珍品」，我此刻的心情猶如從泥沙中淘到黃燦燦的金子。有的像蘑菇，有的像張開的花傘，最令我驚奇的一枚葉子上，映出的居然像一隻狐狸，嘴巴又尖又長，旁邊還長著兩根細長的鬍鬚，神情賊頭賊腦，栩栩如生，簡直太神了，堪稱大自然中的神筆馬良啊！太陽移動，降落，這奇幻景象隨時可能消失，我急忙拿出手機，拍下這偶然而得、卻踏破鐵鞋無覓處的寶貴畫面。

此刻我深深領悟到，美是大自然的傑作，自然的美才是最純淨，最悅目賞心的，勝過任何人工粉飾雕琢的美。正如被譽為現代派詩人先驅的美國女詩人艾米莉‧狄更生所說：「美不是人工造就的，而是天生固有的。」

是的，美存在於大自然中，需要我們去發現。正如法國哲學家德尼‧狄德羅所說：「你缺少的不是美麗，而是善於發現美麗的眼睛。」當你具有了發現美的眼睛時，你看到的大自然便會煥然一新，處處都有美，世界美如綴滿珠寶翠鑽、璀璨耀眼的皇冠。

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