樹幹上的羊角蕨。圖╱潤蘇

自從八年前丈夫先我而去以後，我就一人獨居，兒子只要是沒有去海外出差，住在城裡的他每個周末都回來陪我。他時常有意無意地問我說：「我如果在巴市買個房子，然後我們兩個都搬進去住好嗎？」我想，我們都一個人住慣了，兩代人住一起，即使是母子，恐怕還是會有摩擦，萬一弄個不歡而散，豈不弄巧成拙，那就有違初衷了，這絕對不是我願意看到的結果，所以一直沒有首肯。

而他也不洩氣，還是過一陣又提一下，終於有一天，我對他說，也好，不過我還是把老房子留下來，萬一住不慣，我還有個退路，可以搬回來。就這樣，我們搬進了這在巴市的房子，我的睡房在樓下，他在樓上，四年下來也還相安無事，互相有照應，他也節省了不少周末開車往返來看我的時間。

這棟房子在巴市的南邊住宅區，附近的房子都很有「年紀」，一九二○年代建的老房子比比皆是，當然，房子裡面都已重新裝修，廚房和衛生間的設備全部翻新，所以搬進這老房子，看到我們前院有一棵百年樹齡的雪松，也不足為奇，稀奇的是在雪松樹幹離地六、七呎的地方，長了一個將樹幹幾乎全包圍的羊角蕨。

這棵雪松每兩、三年都請專家修剪，目前保持略高於四層樓，枝葉周圍大小約蓋滿前院的一半，樹幹粗壯需兩、三人才能環抱，但經修剪的枝節保持透光，由於是常綠針葉樹種，並不會有落葉需要處理，只有細小如縫衣針的針葉飄落。

雪松（Cedrus Deodar）又稱聖誕松，就因為其形狀像聖誕樹，枝節下垂，外型成傘狀，清晨散發出衫樹特有的一股清新香氣，不論是氣味還是維護，都是我們非常滿意的。附近有條街每家都有這樣一百呎以上的雪松，聖誕節 時，整條街的屋主都會早早找好工人，用升高機在樹上掛滿各種彩色的聖誕燈泡，非常喜慶好看，是本地聖誕節慶的一景，那段日子，在天黑以後來參觀拍照的車輛絡繹不絕。

至於那蓬圍著雪松樹幹生長的羊角蕨（Staghorn Fern），主體有五、六呎高，也是很討人喜愛的常綠觀賞植物，顧名思義它的每片葉子都長得像鹿或羊角一樣，大的有三呎之長，而在每一叢（約6片左右）葉子的根部，長出一大片有如荷葉的葉片包住根部，所以整個羊角蕨一年四季都是討人喜歡的綠色。當初賣房子的仲介曾經很驕傲地介紹說，這蓬羊角蕨至少有五十年的歷史了，相當稀有名貴的。

我們喜歡這一老一少的組合，他們經年常綠，又不需特別照顧，只需在我為蘭花澆水時，用蓮蓬噴水向雪松的樹幹和羊角蕨一起噴一圈即可。他們倆可是這前院的主角，我在四周的磚地上放了半圈的盆栽，有各種顏色的蘭花、一棵檸檬樹和一棵柿子樹，算是錦上添花了。