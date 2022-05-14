小兒子大學讀的是電腦工程，功課很好，但畢業以後對電腦工程師工作沒興趣，他說他想當演員。我很擔心，但是先生年輕時在西門町曾經被星探發掘，要不是公公不准許，先生也許早就進入演藝圈了。當小兒子說出他的明星夢時，先生心有戚戚焉。先生答應兒子，給他幾年時間去闖闖看，屆時若是闖不出名堂來，再回家做打算。

兒子學了很多年的武術，有很好的身手，他的第一份工作是在海盜船表演餐廳扮演海盜，在海盜船上爬繩梯，跳上跳下的比武鬥劍，薪水很少。後來朋友介紹他去當電影 的特技武打演員，薪水不錯，但得流血流汗，辛辛苦苦地替明星「抬轎子」，特技演員在鏡頭前打打殺殺，沒有一句台詞，最後總是被主角打死。

兒子的志願是當演員，不是當特技或替身，但在好萊塢 ，當演員要有經紀人才能有試鏡的機會，有試鏡才可能在電視電影上露臉。兒子做了好多年的特技，雖然收入不錯，但是他若是一直做特技，不可能變演員的。於是他放棄特技，終於找到經紀公司，這一步就是六年寒窗。老媽亦步亦趨地陪伴他，我是兒子爭取角色時練習對白的伴讀者。朋友們都說我是星媽，其實我只是兒子需要對台詞時，隨傳隨到的「傳到人」。

這幾年由於「瘋狂亞洲富豪」這部片子大賣座，好萊塢開始有更多電影、電視用亞裔演員 ，增加了小兒子的試鏡機會。許多試鏡需要兒子講中文對白，小兒子以前死鴨子嘴硬，現在終於說他「有一點」後悔小時候他們不肯去上中文學校。

我們一九八四年搬來加州以後，很高興這裡有中文學校，我要他們去上課，但兄弟倆苦苦哀求說他們每個禮拜上學已經很辛苦了，好不容易周末的早上可以休息，看卡通影片，求我放他們一馬，我心軟，就網開一面。現在兒子吃到苦頭了，他發現用中文試鏡比登天還難。

兒子的中文台詞拿到手後，我會用中文唸給他聽，他用英語把拼音寫下來。在美國長大的中國孩子對於國語的四聲發音有很大的困難。有一次，他要義正詞嚴地說一句台詞：「你一輩子都有個污點」，結果被他說成：「你的被子有五點」。他還問我，怎麼劇情突然講到床上的被子和五點鐘？有些台詞需要最後加個兒化音，他卻把兒講成耳朵的耳。準備中文試鏡的工作上，花最多的時間是我改正他的四聲。

反之英語的試鏡，兒子得心應手，這些年來，他經常得到三大電視台影集的演出機會，倒是我唸英語對白的時候卻常常出狀況。我沒有受過任何演員訓練，替他伴讀，我還得在台詞本上給自己寫密密麻麻的注解，這樣才能配合兒子的演出。這個工作看似簡單，但我生怕拖累兒子的表現，因此壓力很大。好萊塢有專業伴讀的，每小時兩百元，我告訴兒子，老媽唸台詞不是專業，偶爾出個錯也是難免，何況是免費的，我告訴他要接受，「沒魚蝦也好」。我天天祈禱，希望兒子早日被某個電視劇的常設角色選中，他以後就不必再試鏡，老媽也可以不再伴讀了。