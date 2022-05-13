兩年前，在我日常走入公園步行走道時，有幾次見一位六十歲左右的婦人，時時戴著口罩 及一頂毛線帽，推著嬰兒車在公園內外走動。有一次見她一個人坐在石凳上看著小孫女在園內兒童遊樂區玩耍。我繞道趨前，停下腳步與她打招呼，她告訴我她是新搬來附近的住戶，能說流利的廣東話，國語的應對還差強人意，她很高興我能用國語與她交談。

四年多前她從中國來美依親 ，與兒子媳婦一同居住在距離此地三十哩的市區公寓。他們的住處離中國城不遠，附近有好幾戶中國人，很快的與他們熟識後，她便積極參與這些鄰居的活動，因此對於初到美國的新生活，她並無適應方面的問題。

在城裡住了兩年後，隨著她的孫女誕生，新冠疫情 開始爆發，她兒子及媳婦的工作皆先後轉型為遠距上班。不久他們便決定搬離窄小昂貴的市區公寓，選擇了這個郊區的小鎮定居下來。兒子媳婦在處理搬家事宜的忙亂之外，還得上班工作及照顧幼兒，她便義不容辭地挑起了照顧一家大小飲食起居的責任。

搬到這個人生地不熟的郊區，每天推著嬰兒車走到附近的公園陪孫女玩，便成為她唯一的戶外活動。偶爾見她們祖孫在外走動，她總是高聲親切的打招呼；在多次的寒暄中，我知道她初來此鎮，沒有朋友，不諳英語。小鎮中國人不多，在公園的兒童遊戲場地，別的父母看著自己孩子們嬉戲，都聚在一起談笑風生，但只見她一人落單，孤獨地站在那裡望著孫女玩。

她感嘆地說，自己若能講英語，在孫女與其他小孩玩樂時，她一定會主動與那些帶孩子來公園玩的父母或是祖父母聊天，語言的隔閡大大地限制了她與人溝通的機會，每天帶孫女去公園兩三次，大多時候她都是靜默無言的。

她的生活圈子僅侷限於小公園與兒子家之間，疫情期間，她想與在城裡認識的朋友見面都不容易。生活雖然單調，但她最大的難處是語言上的障礙，她覺得好無助。

有好一陣子沒見到她，一天她告訴我因為孫女感冒了，媳婦頗有微詞，深恐她們祖孫雙雙感染新冠病毒，要她少帶孫女去公園，為此她心情低落了好些時候。

上月她告訴我說她想回中國，因為與媳婦雙方立場不同，意見相左，經常發生齟齬。雖然住在兒子家，她卻有寄人籬下的感覺；加上自己沒有任何嗜好可以打發時間，實在很鬱悶又寂寞，困在屋內有度日如年之感。

她說回中國後她將與女兒同住，那邊的兩個外孫都大了，也不太需要她幫忙照顧，她很想念那裡的老朋友，她要重新找回這幾年失去的歡樂。