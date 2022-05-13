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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

隱形衛士

盧威

電話鈴聲大作，是二嫂打來的緊急電話，原來，前陣子她突然感到腹部疼痛不已，人也沒胃口，甚至晚上徹夜難眠，經醫生檢查，是胃潰瘍所致，且胃已穿孔，須開刀手術才能治癒，她只得乖乖住院治療。

不料，偷兒卻見二嫂家沒人，大膽破門而入趁機打劫，在她家樓上樓下翻箱倒櫃，連衛生間的角落也不放過，把金銀首飾、電視機、現金等洗劫一空。這對二嫂來說真是雪上加霜。

經親友群策群力，二嫂決定在家中安裝防盜報警系統。她請來了洛杉磯一家警鈴公司技術人員，免費在家安裝一套防盜裝置，從正門到後門、車庫門、大小窗戶，都用紅外線或磁性開關「把守」，布下防盜的天羅地網，且防微杜漸，做到滴水不漏。誠然，有了這套防盜報警系統，猶如家中有了「隱形衛士」，全天候警衛，在一定程度上降低了盜賊入屋盜竊的機率。每月雖要付給警鈴公司四十多元監控服務費，但二嫂感覺良好，像吃了一顆定心丸，頗感安心又放心。

可太平日子不長，二嫂家的「隱形衛士」卻找上麻煩來了。一天，二嫂正巧在超級市場買菜，家中警鈴猛地大響。她得到緊急訊息，家中有人入侵。「哇！家中竊賊又來啦！」，她立馬急匆匆從超市跑出來，駕車轉頭就往家裡趕。報警系統還真靈，她只見家門口有三輛警車閃耀著警燈停在家門口，猜想偷賊一定束手就擒，真想看看此人的廬山真面目。

可二嫂一進家門，才得知是擺烏龍，虛驚一場。原來，警鈴大響是系統失控，「隱形衛士」神經過於靈敏，導致報假案，警車呼嘯而至，如遇大敵，弄得四鄰不安，人心惶惶。安裝警鈴確能嚇阻「不速之客」，以保安全；但裝了警鈴系統，卻無緣無故亂發指令，警方勞師動眾趕到現場才知是「狼來了」，警鈴「虛放一槍」。

警鈴系統出錯，危害不小，首先對屋主二嫂造成很大困擾，把平靜生活變成不平靜；再則，讓老警白跑一趟，耗時又耗費人力與財力。還有，容易製造住宅四周緊張氣氛，弄得雞犬不寧，左鄰右舍不得安寧。

不知怎麼搞的，警鈴風波一波未平一波又起，「隱形衛士」一不做，二不休，警鈴發錯誤信號接二連三，老警又光顧了二嫂家兩次，當然，老警都是兩手空空，無功而返。二嫂沒料到，警察出勤，碰到虛報信息，造成白跑，警察還是有「岀場費」的。二嫂面對一百多元帳單感到有點無奈，也有點哭笑不得。

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