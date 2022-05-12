大女兒行事一向有她獨特的風格，她唸醫學 院時自己靠著好幾份獎學金與家教費，在沒有得到父母任何金錢的資助下獨力完成學業；後來實習結束後，她除了白天在任職的醫院上班之外，晚上也常兼差値夜班，賺取額外的收入，是一個相當具有獨立個性的拚命三娘。

不過忙碌的工作也付出代價，大女兒一直到現在還沒找到合適的結婚對象。對於女性而言，超過三十四歲懷孕會被歸類為高齡產婦族群，此後胚胎染色體異常的比率會越來越高，例如唐氏症或容易流產等等，而且隨著年齡的增長，卵子的品質會逐漸下降，卵子的數量也會年年走下坡。

大女兒為了儲存一個未來懷孕的希望，早在兩年前著手實施凍卵，那次她總共凍了三十顆卵子，夢想著日後即便仍未結婚，還有機會可以擁有一個屬於她自己和小寶寶的幸福家庭。

「試管嬰兒」（In Vitro Fertilization，IVF）又稱「體外人工受精」，是由卵巢抽吸出來的卵子與處理過的精子在體外受精，胚胎經由試管培養再植入子宮的方式懷孕。

去年年初，大女兒覺得自己老大不小了，思想前衛的她決定利用試管嬰兒的技術「未婚生子」。她開始從精子銀行挑選精子，經過家庭會議的討論後，最後所選的捐精男性是一位大學生，母親是台灣人，父親則是德國 人與奧地利人的混合，所以大女兒生的小孩將會是台德奧三種族裔的混血兒。

選好精子後，她從以前冷凍的三十顆卵子之中解凍十五顆，一般來說，胚胎的成功率約三分之一，這次她總共成功做了六個正常的胚胎。為了保證胚胎的品質，她後來又特別做了進一步的基因檢測 （Genetic Test），結果發現有一個不是很好，最後剩下五個健康的胚胎分別是三男兩女。

大女兒是一位單身女性，不但沒有先生，也沒有哥哥與弟弟，因為擔心不了解男孩成長過程的身心發展，所以她決定生女兒。

利用胚胎來懷孕是一段充滿挑戰的旅程，大女兒在最後一次月經之後每天打針，生殖中心的醫生再來決定哪一天可以把胚胎放入子宮，然後在成功植入子宮的一個星期之後開始驗孕，檢查有沒有著床（Implantation），即有沒有懷孕成功。

一般來說，胚胎懷孕成功的比率並不高，大約落在百分之三十到四十左右，有人甚至試了三、四次之後才懷孕成功。大女兒第一次也沒有成功，還好蒼天不負苦心人，第二次終於懷孕成功，當醫生確定胚胎心跳之後，全家都為她高興不已。

為了擁有一個平安順利的生產過程，大女兒還另外雇了一個陪產員，主要在孕期以及分娩的過程中陪伴並協助媽媽，給予產婦心理與精神上的安慰和信心。

新生命在充滿愛心的照顧下逐漸孕育長大，大女兒順利生下一個健康可愛的小女孩，不但延續了家族，我也升格當了阿公。

由於試管嬰兒不一定會成功，大女兒在整個懷孕的過程中相當保密，一直到生產之後才讓我們與親友分享她利用試管嬰兒來孕育生命的喜悅。

現今的社會單親家庭並不少，未婚生育對大女兒醫生的專業形象不僅沒有減分，反而引起她所有醫院同事的大力支持。大女兒以一個醫生的身分親自體會試管嬰兒美妙的生命奇蹟，證明沒有結婚也能孕育出幸福的下一代。