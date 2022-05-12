和所有外公一樣，我覺得孫子從小純潔天真可愛俊俏，幾乎具備了小男孩的一切優點，我對孫子的一切行為都異常關注。孫子進入幼兒園大班開始學習手工課之後，每次下課我接他回家的路上，他都會拿出當天的作品向我展示，並滔滔不絕、興致勃勃地講說製作過程，這讓我發現孫子對手工課非常著迷。

過了兩年，孫子正式進入小學，美國不像我在中國讀小學時那樣，加州 的小學對手工課很重視。我又發現孫子每周五下午放學的時候興致特別高，一查，原來那天學校上的是手工課。

去年聖誕節 前，孫子從學校回來，急著就從書包掏出兩樣東西：一棵像百褶裙一樣綠色的聖誕樹，還有一個翹起一隻腳、造型活潑的聖誕老人。他得意地把兩樣東西擺在一起，放在地毯上，組成一幅「聖誕樹與聖誕老人」圖。孫子還指著聖誕老人說：「外公，好看嗎？這是我今天做的。」一副驕傲的樣子。然後又指著聖誕老人剪紙調皮地說：「外公，你看這個聖誕老人像不像你？」

我一看，這個聖誕老人與我這個平常愛與孫子打鬧在一起的老人還真有點像！孫子這個舉動，也讓我這個當外公的心裡暖暖的，覺得這是孫子內心的表現。

前年下半年，女兒在疫情 期間為我們家安全誕下了一個女孩，那天吃飯的時候全家決定在孫女周歲生日邀請一些朋友在花園聚會。孫子沒作聲，顯然他知道了我們這個安排。

孫女生日聚會的那一天，孫子突然說，他也準備了一個給妹妹的禮物，然後從他的寶貝箱子裡拿來一件有毛冠、有垂鬚的紅色毛線帽子，帽子雖小，但色彩豔麗，造型可愛，一歲的孫女看見後很高興，拿在手裡左右搖晃；孫子看到妹妹喜歡自己的作品，當然更是喜上眉梢。

今年初的農曆春節，學校要求學生按中國春節的農耕特色製作一樣東西。在除夕夜，孫子出人意料地出示了他的作品：一枚足以亂真的玉米！我仔細看他的作品，是用廢紙皮作玉米芯黏成一個圓形，然後用線串連起一串彩珠，環繞在玉米芯上。彩珠七彩剔透，富於立體，玉米上端黏有幾根彩鬚，真像玉米模型，我立刻把他的作品掛在花園裡的楓樹上，作為節日的裝飾，點綴我們家春節的氣氛，孫子見我們如此重視他的作品，很是得意。

其實孫子一直喜歡自己動手幹事情，他爸在車庫修車，他也喜歡在一旁幫手，主動遞工具什麼的。我還注意到，他在家做手工的時候，桌子上擺放了剪刀、漿糊、尺、紙張等工具材料，專心用他的小手慢慢的剪、黏、拼、紮，專注認真投入。有一次我忍不住問小孫子，「你為什麼那麼喜歡什麼事情都自己動手，尤其是做手工啊？」孫子說：「好玩啊，做好後還可以告訴其他小朋友這是怎麼做的，掛在家裡也好看。」

孫子愛手工課，愛動手，我們覺得是非常好的一件事。在現階段，這對培養他的審美觀、創造力和實際操作能力都有好處；而長遠呢，我相信會對他獨立生活有所幫助。