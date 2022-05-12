近日頻接到似曾相識的電郵，那是來自停留過數次的旅館 ：「歐洲現在已經開放了，不想念米蘭嗎？」簡單幾個字句，卻寫中了我的內心所思。

疫情 擾亂了我們歐遊的生活慣例，在過去將近三年的時間裡，先生幾次在無可奈何的情況下，取消了我們已排妥的行程；我總不時惦記著德國與義大利 ，那些感覺如此熟悉的小城鎮，在現實裡卻又那麼可望而不可及。

我常想著自己又走在青山翠谷間，那曲折蜿蜒的田邊小徑，穿過炊煙升起的泥牆瓦舍，笑看草地上成群的牛羊；身邊不遠處的阿爾卑斯山青翠碧綠，山頭卻總有經年不化的白雪，永遠靜靜地俯瞰著大地；山腳下四處可見流水潺潺，滋潤了天地間的蒼生萬物；世界本應如此祥和，是什麼使得硝煙四起，在這天災未了之際，在另一端又增添了人禍？

我也想再踩上那大塊的青石板路，穿梭在小鎮古老又寂靜的巷弄間，那裡有早已斑駁的普通門牆，也有印著歲月痕跡的老拱橋，拱橋邊上則有布滿了苔痕的泥階，不知名的小花也從泥裡冒出頭來，給四周抹上許多象徵希望的顏色；此刻一片耀眼的金色陽光，不知何時已悄悄灑遍了大地，當我感受到這溫暖幸福的同時，多麼希望那些在戰火中的無辜百姓，能儘速脫離苦難，早日重建家園。

耳邊又傳來電車由遠駛近的叮噹聲，我迫不及待推開窗戶，看見門前公園的噴水池仍然清可見底，這裡距離大教堂僅有百步之遙，是先生和我在米蘭每次必住的旅館，我們都不是信徒，唯有以心語祈求堂內眾神，保佑世上一切早日否極泰來。

恍惚中我們又信步走進附近的小館，卻只為那撲鼻而來的酒和咖啡香，不論當時有一飲而盡的豪邁，或是想細細品嚐那好滋味，都是點滴在心頭的難忘回憶；我們曾與無數陌生人擦肩而過，在滄海一粟中留下了重複的腳印，卻永遠也塞不滿記憶的行囊；小鎭春暖又一年，無語問蒼天，我們何時才能再返思念的地方？