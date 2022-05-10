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戴上雪帽的鬱金香

陳棣朱
圖/陳棣朱
圖/陳棣朱

前幾天波特蘭市的溫度上升到華氏七十多度，在濕冷的雨季中難得陽光燦爛，讓人心情大好。

兩天前，手機中的「雅虎」天氣預測，說是桂馨市將會連下幾天的雪，還發來冬季暴風雨雪警告，拜託，現在是春季四月天呀！我對天氣預測將信將疑。鄰居瑪麗說：「應該不會是糊弄我們吧？還記得去年那場災難性的大雪嗎？想想還有些害怕。」這才讓我有些緊張。

接連三天，我有三個醫療約診，明知星期天醫生們的診所沒有人上班，還是打了電話留言，請他們取消我的看診時間，趕緊把院子的自動灑水裝置和院外水龍頭做了防冬的措施，再到附近超市買些新鮮的蔬果，準備妥當，就等大雪的降臨。

半夜的大雨打在屋頂和窗上讓人心慌，多次起床察看，但是一點雪的痕跡也沒有，好失望。雨終於停了，百葉窗透進了曙光，拉開窗簾，窗外雪花正密集地飄揚，很美。據說上次此地的四月雪是八十多年前發生的。

清晨打開前門看車道的狀況，只見門口放著一大袋塑膠空水瓶，是住在下面那條街上警察鄰居Ron送來的，雪地沒有人走過的腳印，想必是在下雪前放在我家門口。從我臥室的窗戶已看不到他的大車，顯然昨晚他值勤夜班。Ron是一位有愛心又幽默的波特蘭警官，長得高大魁梧，前不久和他交談時，他說沒有時間去回收站退空瓶，問我要不要？在俄勒岡州每個可退的瓶或罐是一毛錢(十美分)，我說：「我願意，退瓶費可以捐給遊民嗎？」他說：「給妳的，妳隨意支配。」於是我家門口時不時就有那麼一袋空瓶，感謝Ron夫婦的愛心。

對門鄰居泰勒是個喜愛攝影的退休老師，今早看到我家前院被大雪覆蓋的鬱金香，特地踏雪來照幾張相片。兩盆不同顏色的鬱金香是斜對門鄰居、大學教授黛娜前年和去年贈送的，一盆是桔紅滾白邊，另一盆是紫紅帶白色，都是葉瓣尖瘦枝幹矮小型，有著深綠的葉片陪襯顯得特別亮麗，被我隨意混搭種在前院。這朵戴上雪帽的鬱金香，可愛吧！

波特 警察 退休

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