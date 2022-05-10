我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

貓的自動餵食

羅吉原

有貓的人家，一個經常性的問題就是出門去旅行時，誰來照顧貓呢？照理說可以把貓送到「貓旅館」給別人照顧，不過我家的貓異常膽小，陌生的環境，牠很難住得習慣。貓最喜歡住自己平常熟悉的房子，所以最好不要外送。以前我們總是麻煩鄰居每三、兩天來家裡一次，給貓換水、清砂盆、補充食物，可是老是麻煩人家也不好意思，所以這次我們出門，試用了一個新的自動餵食法。

這次出門比較久，我估計以我們目前的設備，最久可以支持十天左右，所以我的旅行計畫在第十一天回來。

我們有一個插電的自動飲水器（Water Fountain），一個小馬達讓水自動循環，通過一個含有木炭的濾網，讓水經過一個滑梯流下。比起不動的死水，貓更喜歡飲用活水，飲水器的水看似山泉，貓很喜歡來這裡喝水。機器裡面有一個儲水槽，如果水位低就放出儲水。通常一星期左右，儲水槽的水用罄，我們要把它重新灌滿。因為自動飲水器無法撐到十一天，我在廚房的中央處理檯上加個水盆，當備用的水源。出行前，我們確定貓有巡邏到此，知道水源所在。

我們以前最多時曾養過兩隻貓，所以有兩個砂盆，一個砂盆可以五、六天才需清理，所以兩個砂盆應該夠用十一天。市面上其實有賣自動砂盆，每固定一段時間，自動砂盆會把砂裡的貓排泄物挑出來，放到另一個抽屜裡，把砂過濾一次。我們沒用過這種機器，還是用古法比較保險

我們買了一個貓的自動餵食器（Gravity Feeder），它用的是最簡單的重力原理。機器本身是一個倒掛的透明塑膠桶，底下是食物槽，槽裡的食物吃完，上面的食物會自動掉下去填補其空間，這就是牛頓發明的萬有引力定律。不過有時因為食物的通路被阻住，重力會不靈，此時要輕拍桶子一下，食物才會掉下去。

旅行之前，我常常訓練貓，抓住牠的手去拍打桶子，讓牠看到食物嘩啦啦地掉下來，也不知道牠是否了解這個故障排除法。為了保險起見，我在別的房間也放了幾盆食物。

十一天後，我回家了。我看到自動餵食器裡的食物減半，顯然機器工作一切正常；多放的幾盆食物絲毫未動，顯然貓只吃自動餵食器裡的。我跑去檢查砂盆，排泄物滿滿，所以確定貓這幾天沒有挨餓。後來我發現如果食物通道堵住，貓會去自動餵食器的角落走一圈，因爲那個角落很擠，貓身體會碰到食物桶，等於拍了桶子一下，食物就掉下去了。

我很高興新法實驗成功，以後我們出門旅行十天左右，貓沒問題了。

保險 旅館

上一則

家鄉至味海蠣煎

下一則

戴上雪帽的鬱金香

延伸閱讀

WTT混雙 莊智淵、陳思羽摘首金

WTT混雙 莊智淵、陳思羽摘首金
研究：全美2000萬畝田遭污染

研究：全美2000萬畝田遭污染
WTT 男女雙人莊智淵、陳思羽摘金

WTT 男女雙人莊智淵、陳思羽摘金
WTT世界桌球職業大賽第三天 中華台北成績優越

WTT世界桌球職業大賽第三天 中華台北成績優越

熱門新聞

藍田巷已然破敗不堪，此是每年初春陪同母親造訪的舊金山小花徑。（方述斌．圖片提供）

藍田巷100號

2022-05-08 02:02
有華人血統、書寫華人故事的小說家鄺麗莎。（鄺麗莎．圖片提供）

鄺麗莎的中國情結

2022-05-03 02:02

當我老了

2022-05-02 02:00
良渚文化多處遺址由於土壤環境問題，難以保存動物骨骼，僅有鐘家港等少數遺址因為特殊環境才得以保存，圖為良渚文化鐘家港遺址考古現場。（新華社）

5000年前良渚人的「肉欲」 考古結果：最愛豬肉、鹿肉

2022-05-07 13:16
雛菊。（文章．圖片提供）

家門口的風景

2022-05-05 02:02

你是安寧

2022-05-06 02:02

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效