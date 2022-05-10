有貓的人家，一個經常性的問題就是出門去旅行時，誰來照顧貓呢？照理說可以把貓送到「貓旅館 」給別人照顧，不過我家的貓異常膽小，陌生的環境，牠很難住得習慣。貓最喜歡住自己平常熟悉的房子，所以最好不要外送。以前我們總是麻煩鄰居每三、兩天來家裡一次，給貓換水、清砂盆、補充食物，可是老是麻煩人家也不好意思，所以這次我們出門，試用了一個新的自動餵食法。

這次出門比較久，我估計以我們目前的設備，最久可以支持十天左右，所以我的旅行計畫在第十一天回來。

我們有一個插電的自動飲水器（Water Fountain），一個小馬達讓水自動循環，通過一個含有木炭的濾網，讓水經過一個滑梯流下。比起不動的死水，貓更喜歡飲用活水，飲水器的水看似山泉，貓很喜歡來這裡喝水。機器裡面有一個儲水槽，如果水位低就放出儲水。通常一星期左右，儲水槽的水用罄，我們要把它重新灌滿。因為自動飲水器無法撐到十一天，我在廚房的中央處理檯上加個水盆，當備用的水源。出行前，我們確定貓有巡邏到此，知道水源所在。

我們以前最多時曾養過兩隻貓，所以有兩個砂盆，一個砂盆可以五、六天才需清理，所以兩個砂盆應該夠用十一天。市面上其實有賣自動砂盆，每固定一段時間，自動砂盆會把砂裡的貓排泄物挑出來，放到另一個抽屜裡，把砂過濾一次。我們沒用過這種機器，還是用古法比較保險 。

我們買了一個貓的自動餵食器（Gravity Feeder），它用的是最簡單的重力原理。機器本身是一個倒掛的透明塑膠桶，底下是食物槽，槽裡的食物吃完，上面的食物會自動掉下去填補其空間，這就是牛頓發明的萬有引力定律。不過有時因為食物的通路被阻住，重力會不靈，此時要輕拍桶子一下，食物才會掉下去。

旅行之前，我常常訓練貓，抓住牠的手去拍打桶子，讓牠看到食物嘩啦啦地掉下來，也不知道牠是否了解這個故障排除法。為了保險起見，我在別的房間也放了幾盆食物。

十一天後，我回家了。我看到自動餵食器裡的食物減半，顯然機器工作一切正常；多放的幾盆食物絲毫未動，顯然貓只吃自動餵食器裡的。我跑去檢查砂盆，排泄物滿滿，所以確定貓這幾天沒有挨餓。後來我發現如果食物通道堵住，貓會去自動餵食器的角落走一圈，因爲那個角落很擠，貓身體會碰到食物桶，等於拍了桶子一下，食物就掉下去了。

我很高興新法實驗成功，以後我們出門旅行十天左右，貓沒問題了。