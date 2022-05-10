最近看到加拿大 媒體報導了不列顛哥倫比亞省出現毒生蠔的事件，勾起了我對家鄉美味海蠣煎的懷念，想起了當年在溫哥華島撿生蠔、吃生蠔的往事。

作為一個地地道道的福建閩南人，海蠣，或叫蚵仔，是最熟悉的海味。在少油缺肉的年代，一小碗海蠣放點醬油燒開，就是一碟下飯的好菜；家裡如果突然來客人，沒什麼好招待的，買上一斤海蠣，煮一碗海蠣米粉粿，就可以讓客人吃得唇齒留香；泉州晉江著名小吃麵線糊、滷麵，也是得放了海蠣才能使味道鮮美和正宗。海蠣加上切碎的蔥花青蒜，裹上地瓜澱粉煎出來的叫海蠣煎（蚵仔煎），是每個離家外出的閩南人都會思念的家鄉味道。

記得三十多年前我剛到加拿大溫哥華不久，先生的上海同學正好考到駕照 ，第二天就從一個台灣學長手上過戶了一輛六座位的二手車，然後載著我們一行五個人浩浩蕩蕩開到溫哥華島上遊玩野營，其中一個主要內容就是去拉耐磨（Nanaimo）海灘撿生海蠣。

那是我第一次知道海蠣可以長得這麼大，而且看到海蠣可以一個個躺在沒過腳面的淺水灘上，我們只要一彎腰就可以毫不費力地撿起來，不像我們老家沿海的海蠣，個頭小小的，都是長在礁石上，要用特別的工具撬下來。這種大個頭的海蠣在北美不叫海蠣，叫蠔。

也是那一次，我們才知道蠔可以生吃。上海同學和另一個北京同學都是吃生蠔的行家，他們帶上實驗室的螺絲刀，把蠔殼剝開，沾上生抽和蒜蓉就送入嘴裡，三嚼兩嚼吃進肚子，然後搖頭晃腦地叫著：「人間美味啊！」，個個一臉陶醉。

倒是我們三個靠海長大的福建人，剛開始看著那麼大那麼肥的生蠔，根本不敢下嚥，天人交戰了半天，我才皺著眉頭，閉上眼睛，連嚼都不敢嚼就囫圇吞棗了一個。雖然覺得生蠔的味道確實鮮美，可我還是更喜歡吃煮熟的，尤其是放在油鍋裡煎出來的海蠣煎。後來我們生起了篝火，我把剝出來的生蠔放在小鍋裡架在篝火上煮，放上一點點生抽，那口感和味道一點兒不比生吃的差。

那天晚上，我們吃光了當天撿的生蠔，第二天早晨準備再多撿一些帶回家，沒想到當地的印第安人就在邊上巡邏監督，不停地提醒我們不能撿太多，我們只能望「蠔」興嘆，每人只按規定撿了幾個就打道回府。

搬到多倫多後，看到超市裡的生蠔貴得咋舌，而且個頭太大，也不好做海蠣煎，所以無論多饞都不捨得買。記憶中海蠣煎的味道，就像家鄉一樣越來越遙不可及。

直到大約十年前的一個夏天，多倫多華人社區開辦美食 街，女兒逛街時無意中看到一個攤位在賣海蠣煎，她知道那是我的最愛，立刻買了一份回來給我。可惜那加了洋蔥的海蠣煎口感一點兒不正宗，但我卻從中獲得啟發：沒有小個的海蠣，可以用大個的生蠔切成小塊來做海蠣煎。

於是我依樣畫葫蘆，買了一盒生蠔，切成小塊後打進兩個雞蛋，撒入切碎的蔥花，拌上澱粉和生抽，往油鍋裡一倒，隨著「嗞」的一聲響，海蠣煎的味道頓時香飄滿屋。煎好的蠔仔煎吃起來除了缺少青蒜的香味，基本上具備家鄉海蠣煎的味道。

近年來，超市偶爾見到冰凍的福州珍珠海蠣和韓國珍珠海蠣，它比大個的生蠔便宜很多，而且不需要切碎，做起來更方便。我見一次買一次，每次煎好海蠣煎後拍個照片，上傳到美加同學同鄉群裡「炫耀」一下，馬上收獲一片好吃之聲和一堆垂涎三尺的表情包。

海蠣煎雖不及鱸魚蒓菜之著名，卻是每個閩南遊子都會想念的美食。海蠣煎，不僅是滿足口腹之欲溫暖腸胃的人間美味，更是能解思鄉懷舊的家鄉至味。