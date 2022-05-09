圖╱葉宗貞

在聖地牙哥 的伍德深山有一處非常知名的景點，就是洋芋片岩石山，那塊特殊的石頭外觀形狀薄如紙片，此景點已被譽為世界九大驚奇之地，很多人站上去挑戰在最高點拍攝驚險照片作為紀念，使人捏把冷汗，深怕一不小心就掉入深淵。

為了一窺此景，老伴與我選在非周末的日子去了一趟聖地牙哥。由於我倆都是上年紀的老人家，兩腿都不良於行，下了車拿著拐杖開始一步一腳印從後山道路上山，因為是柏油路，兩旁不時會有巨石或樹蔭，相對的比前山好走一點。一路上都是上坡，視野越來越開闊，加上遠看前方滿滿都是奇形怪狀巨型石塊的岩石，微風徐徐吹來很是心曠神怡。

坡度很陡，我倆邊爬邊休息，看著年輕爬山者一個個從我們身旁穿過，心裡可是羨慕年輕人輕快腳步，下山的人有些幾乎是腳停不下來衝著下去的。有對中年人下山時，我問他們離目的還有多遠？他們手一指山的背後告訴我們，才走了四分之一的路程，他們爬上山不過一小時，看我們的模樣可能時間更長。我們最終花了兩個半小時才到，爬到洋芋片已是上氣不接下氣，大概一年也沒出過那麼多的汗。

已有人在洋芋片岩石山上面擺姿勢猛拍照，一旁的我看著石頭中間的縫不知從哪裡爬上去，剛好聽到一旁遊客在幫她的朋友拍照，便問了一下。原來先要爬上旁邊的那塊大巨石再從巨石跳過隙縫才能到達洋芋片，這下我可傻眼了，那麼高的巨石，矮小的我如何爬上去？那位照相的女遊客說，去年她特地從山下扛上一塊木頭放在巨石旁，可以從那踩上木頭，手可攀扶旁邊的巨石。好不容易爬上去，但我跳不過去巨石之間的隙縫，遊客的兩位朋友原本已在上面拍照，特地過來兩人一邊一個伸出援手拉住我的雙手，要我不要怕用力跳，他們可以接住我。

跳過石縫來到洋芋片，一看下面萬丈深淵，嚇得我花容失色，用爬的過去拍了幾張美照。下來又是問題，還好兩位遊客扶著我慢慢滑下去，老伴在下面接著，總算照了一張蹬上洋芋片岩石的存證，可以跟朋友炫耀一下。

回程下山，我們雙腿已不聽使喚，痠痛延續好幾天，慶幸的是，我倆老人家挑戰洋芋片岩石成功。