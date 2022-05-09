兩年多的新冠病毒疫情使然，我和太座已經有一段時日沒有前往休斯頓西北地區頗負盛名的「休斯頓奧特萊斯」（Houston Premium Outlets）購物了，數天前趁著周末舊地重遊，真有今非昔比之感。

這座在大休斯頓地區被視為購物朝聖景點的奧特萊斯，於二〇〇八年開幕，它離市中心區約三十五英里左右，正好緊鄰休斯頓市到德州 州治奧斯丁市的幹道二九〇號公路，和休斯頓第四條環線九十九號公路的交會處，出入交通極為方便。此處有一百四十多家商店運營，包含Trip Advisor在內的許多旅遊攻略，都將這裡列為休斯頓都會區的觀光 亮點之一。據悉，奧特萊斯店家提供的商品式樣齊全，且價格較位於購物中心內的同系列店家或門市更實惠，所以我們藉著地利之便也偶一遊之。

這十數年來由於中國國力的崛起，來自內地同胞的購買力震撼全世界，奧特萊斯自然也少不了他們的足跡。光是在停車場上，看著從中型休旅車下車，操持普通話或各省方言，穿著西裝外套和西裝褲搭配休閒皮鞋，拖行著隨身手提行李箱，這些正是來自內地同胞的標準配備，他們跟我們這些已定居於此多年的華裔德州佬，一身短褲或牛仔褲運動鞋，一派輕便隨興裝束有著天壤之別，所以辨識度也極高。

同時，奧特萊斯的中文說明服務也明顯便利了起來，不但支付寶、聯銀卡等中文字樣赫然在目，我也從室內頂上的中文橫幅標語，學習到「奧特萊斯」這個不具意譯內涵，僅純屬音譯的新創中文組合字詞，竟然成為了英文「outlets」的中文標準翻譯；此外，偶爾在排隊付帳的過程中，我還多次有幸協助英文聽力不太靈光的同胞們充作臨時翻譯，解決了他們付帳時的小困擾。可以想見那數年的全盛時期，奧特萊斯為美國政府賺取外匯的吸金功力，不可小覷。

至於在大餐廳（Food Court）一角的退稅 櫃台，等待辦理的群眾更是人山人海。有次太座的侄女在暑假期間來美國與我們小住數周，侄女回國前，我們相攜來此，她出示了護照、來美簽證、入境卡、回程機票等所需證件，退稅的金額隨即算出後歸還，很方便。

現在由於新冠病毒在世界上仍然尚未獲得有效控制，許多國家地區的入境隔離政策近乎「鎖國」，阻擋了觀光客出國尋奇的興致。所以此次太座和我戴口罩重遊奧特萊斯，放眼所見只有熟悉的德州佬，觀光客裝束者不多或不明顯；原先標示著「奧特萊斯」的巨幅中文標語已不復見，大餐廳也不再是一位難求，退稅櫃台前門可羅雀，我等雖然可以享受人少高效便捷的服務，但是也失去了觀察周遭的好奇和樂趣，以及人群擾攘紛亂的熱鬧感。

這種今非昔比的反差，讓我心中莫名地湧出惆悵，興許在奧特萊斯的場域內，旺盛的人氣才是專屬此地之最美麗的風景線吧！