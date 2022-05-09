周末參加好朋友的結婚三十周年珍珠婚慶，朋友戴著丈夫送的珍珠項鍊和耳環，臉上洋溢著幸福美滿的笑容。十年前，丈夫和我也參加過他們的二十周年瓷婚慶，沒想到一轉眼十年就過去了。很多人重視各種紀念日，慶祝活動、餐會、送禮等，丈夫和我對這方面倒是態度一致，所有記得的紀念日，那天就到外面吃，從麥當勞 、Pizza Hot到中餐館 ，或是美國、法國餐館，在哪裡吃、吃什麼都非關緊要，只要兩個人同在一起就很滿足了。

三十年不是短日子，能和一個本來陌生的人一起生活如此久，除了愛情，最多的是感情和道義。我有很多朋友都能走過婚姻中的苦與樂，但我也有很多朋友在孩子上大學後就結束婚姻。她們說一直以為忍耐和僅有的情義可以走完婚姻這條路，到最後才知道其實是太高估自己，婚姻哪是忍耐兩個字那麼簡單的。我有三位來自台灣的朋友 ，就是如此。

Ruby和先生從大學一年級戀愛，來美國都讀到博士。兩人顏值、學歷、家庭背景都高，兩個孩子也都優秀。Ruby已經是一家大公司的主管了，但先生一直把她當成剛戀愛時的小女生般愛護，認為她什麼都不懂都不會，任何大小事都要先經過他的同意才可以。講過、溝通過也吵過，先生態度強硬。她猛然發現，為什麼會愛上這麼一個剛愎自用的人？離婚兩年後，Ruby再婚，對象是馬來西亞華裔 教授，奇特的是兩人相識不是很久，但溝通無礙，還常常在一起上網玩遊戲，這是她以前想都沒想過的。

Mary和先生是在美國讀研究所時認識，兩人讀的是同一科，也都沒有親人在美國，背景相似的兩人很自然地在一起，一畢業就結婚。雖然她先生是個公認很會賺錢又會照顧家的好男人，但她很受不了他的錙銖必較，食衣住行育樂都要找最便宜的，偏偏她很浪漫，需要人呵護，覺得他太摳門太現實。等到小女兒上大學後，冷戰多年的兩人協議離婚，後來各自找到伴侶，再婚後的生活很愜意。

Lily結婚時，我們一群朋友都替她捏把冷汗，她的先生花名在外，她卻不以為意，認為結婚後他會安定下來。婚後確實如她所說的安定了幾年，只是堅持創業的先生用光家裡的所有積蓄，還讓她向丈人借錢。生意賺錢後，他又要往外地擴張，到最後出軌，外面不僅有女人，也有了孩子。世人皆說勸和不勸離，我們這群朋友卻是勸她能離就快離。她捨不得對他的愛情，也是拖到孩子上大學才離婚，再婚一個中東人，生活出奇幸福。

年輕人的戀愛感性得多，也比較衝動，甜蜜的愛情最重要；中年人的戀愛，理性成分多些，比較知道自己要什麼，能在一起生活是重點。我很佩服這三位朋友沒有固守從一而終的觀念，能結束一段不快樂的婚姻，也有勇氣走入下一段婚姻。我也很佩服她們的父母和子女都支持她們的決定，也和再婚的對象相處融洽。人生短短數十年，能和相愛的人相知相守一輩子是幸福的。如果不能，及早放手，也是給彼此第二個尋找幸福的機會。

我們也快到三十年珍珠婚了，丈夫問我要不要也辦個慶祝餐會？我搖搖手說NO，這本來就是兩個人的事，還是我們兩個人在一起吃頓飯慶祝就好了。我雖沒有像朋友這等歡樂喜宴，卻也喜歡參加，能分享到朋友的喜悅，我替朋友們高興，我自己也很快樂，這就足夠了。