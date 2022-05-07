人活到一定歲數，一些疾病開始纏身，就像一部新車跑到一定的里程，故障會不斷出現一樣，對此，我是有準備的，但最近三個月內發生的一切，卻使我有點始料未及。

三個月前的一天，我突然感覺胸部悶堵，呼吸有些困難，但在很短的時間內就恢復正常，所以也沒把這當回事。後來此狀況又出現了幾次，直至一次持續時間有一兩分鐘，且額頭出汗，這才覺得問題嚴重，趕緊告知女兒帶我去看醫生。

醫生經詳細問診之後，在我的胸前貼上好幾根導線，再把這些導線連接到一個屏幕上，又把一部連接在屏幕上的血壓 計套在我的胳膊上。爾後叫我到跑步機上行走，並不斷加快跑步機的轉速，我看到左側屏幕上的曲線平穩跳動，走著走著，胸悶的感覺又出現了，屏幕上跳動著的曲線也升高了許多。

過後才知道這叫運動實驗，是檢查心臟的方法之一，現在覺得這似乎是不幸中的大幸，有生以來第一次上跑步機檢查心臟，就找到了病情的證據，據說不少心臟病 患者在進行這項檢查時，很難當場在心電圖上抓到病情圖像。遵照醫生的指導，回家後就趕緊聯繫好做心導管疏通術的醫院及手術 時間。

兩周前，我按約空腹來醫院，經過極詳細的詢問記錄後，終於在九點半，躺在一張窄窄帶輪子的小床上，開始測血壓、量體溫、吊瓶輸液等一系列的檢查。十一點整，我被推進了手術室，裡面空間極為寬大空闊，我雙目觸及高高明亮的天花板上，那裡散布著多盞磨砂玻璃罩著的日光燈。

穿戴棗紅色衣帽的主治醫生坐在我的右邊，邊說著話邊在我的右手腕上扎了一針，我猜測這就是導管的入口處吧。除了他，我聽出至少還有五、六位男女說話的聲音，我猜想，也許是我心臟的影像顯示在一個大屏幕上，醫生、護士們看著屏幕，密切配合為我做手術。

手術時間不長，感覺不會超過三十分鐘。在此後漫長的時間裡，護士頻繁地給我量血壓、測體溫、不停觀察我左側身邊一個小屏幕上的數據，醫生也不時過來觀察我的情況。

這期間還提供兩頓飯食，不過我只吃了一頓就滿足了，直到下午六時三十分，我才走下手術床。躺在手術床上整整九個小時，我頭腦一直很清醒，沒有片刻犯睏打盹。

回家的路上，女兒告訴我，我心臟靠近胸部一面的那條血管被堵塞了百分之九十五，醫生已經在堵塞處安裝了支架。醫生說他們為我拆除了一顆炸彈。