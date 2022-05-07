雖然不是蘋果 季節，走在超市內，仍然可以看到各式各樣的蘋果，陣陣蘋果香味撲鼻而來，紐約著名的五爪蘋果，個個亮麗。五十年前，台灣還沒有自產的蘋果，由美國進口的，都是稀貨。

猶記得大學畢業旅行時，最後一站是花蓮，許久沒有見到父親了，帶著幾位同學回家，一陣寒暄後，父親悄悄把我拉到另一房間，用一個布包包了東西給我，「等一下帶回旅館 吃」。隔著布包可以聞到蘋果特有的芳香，我的眼睛一亮，父親說，「是別人送的，我特別留給妳。」我可以深深感受到他對我默默的愛。

父親是一個極內斂的人，只對他的工程有興趣，平常不上班的時候就在家裡看書。因為母親是老師，身兼教務主任，非常忙碌，所以通常都是父親晚上陪我做功課。六○年代的台灣生活並不富裕，餐桌上難得看到肉的存在。每天早上，父親一定會起來替我煮一碗麵，打一個荷包蛋，看著我吃完才去上學；每天的晚餐，他一定會把菜公平地分成幾份，在吃飯的時候默默把僅有的幾根肉絲挑出來給我，他說因為我需要營養。

上大學臨離家時，他對我說，父母親對子女的愛，是抓在手裡怕弄疼了，含在嘴裡怕化了，放在手上怕飛了，顯示他的不捨之情。住在學校，學校餐廳從來沒有看過大塊肉，父親通常是一個月去台北看我一次，他總是問我想吃什麼？而我的答案永遠是，「我要吃肉。」

有時候他帶我去清真館吃水餃，有的時候去吃羊雜湯，偶爾他會叫一條紅燒魚，他把魚身上的肉都挑給我吃，自己只吃邊上刺多的地方和魚頭。看著我歡心地把魚吃光，他就會叫一碗白水煮麵伴著魚湯吃，而我那時候卻沒有想到，一個父親自己只是吃一些青菜白麵，而把所有的肉都分給了我，這就是他對我付出的愛，無言的愛。

雖然我那個時候自己當家教掙錢，但每回坐公車要回學校時，他都會塞一點零錢給我，叫我到學校對面吃碗麵、叫顆滷蛋補補身體。他沒有多餘的言語，只會拍拍我的頭，叫我快樂健康地過著大學生活。

父親鍾情於他的建港工程，從小有記憶開始，他就帶著我到宜蘭、花蓮、台東沿線一個個港口教我釣魚 ，嚐遍各種海鮮。人人都說我是他的寶貝女兒，我出生的時候他已經四十三歲，能不寶貝嗎？

由於母親早逝，哥哥已經在美國念書，父親一個人寂寞地在花蓮生活，我非常擔心他的健康，不願意出國，但是他強逼著我出國念書。猶記得我在上飛機之前，他對我說，「妳放心吧！爸爸的身體至少可以活到八十歲。」我心裡想，等我拿到碩士學位，拿到美國的居留權，我就可以回到台灣看他或者接他到美國來。在美國念書期間，他每星期一定固定寫封信鼓勵我好好學習英文，找到一個好工作，可以讓他放心，誰知他忽然腦溢血，駕鶴西歸。

四十多年來，我常常想起他對我無限的愛，他也常常出現在我的夢中。記得他曾經對我說，哪一天他走了，不要為他的後事鋪張，也不需要常常回去看他，只要把他放在心上就滿足了。這就是父親對我的愛。