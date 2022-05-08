母親離開我們十七年了，每年的四月底五月初，都是她的生日和母親節 ，每每讓我回憶起母親生前對我的關愛。

母親是獨生女，一九五四年北京 大學醫學 院畢業後，留在北大醫院內分泌科，從事醫療、科研、教學五十餘年，建樹良多，碩果纍纍，桃李滿天下。

幼年的我只知道父母工作繁忙，小時候請了阿姨來照看我，三歲時弟弟出生了，就送我去寄宿的幼稚園。在幼稚園裡和老師學了很多兒歌和跳舞，周末回家的時候，父母都要我表演一下新學的歌舞。一次我在父母的雙人床上，邊唱邊跳「小蜜蜂採蜜」的舞蹈，母親看著笑彎了腰，眼淚都笑出來了，我則認為母親在笑話我，從此以後再也不跳舞了。長大成人以後母親還經常提起，說我的自尊心特別強。

小時候，北京很多吃的東西都要票，記得母親帶著我們兄弟倆一起去買菜，用一個月的點心票買了半斤蛋糕，售貨員用粗紙包起來，外邊捆上紙繩。兄弟倆看著蛋糕饞極了，眼看著蛋糕的油浸到紙上。我搶著拎著蛋糕，高興地一蹦一跳的。母親接著買菜，十分鐘後母親回頭問我：「蛋糕呢？」我才看到，我手上只剩下紙繩了，蛋糕的紙包不見了，我和弟弟十分沮喪，母親一點都沒有責怪我，帶著我和弟弟去「信遠齋」買北冰洋冰淇淋和酸梅湯。

外公外婆是蘇州吳縣的大戶人家，書香門第，家道殷實，母親從小長大很少做家務，對燒飯也是一竅不通。我和弟弟小時候家裡有保母，吃飯不愁，文革開始後，雇用保母是資產階級生活方式，不容許了，母親開始自己動手，一切從頭開始。可不久就被下放到甘肅玉門，父親則被下放到三千里外的農村，一家四口人住在三個地方。我十二歲、弟弟九歲，兩人在北京相依為命，學著自己生火燒蜂窩煤爐做飯。父母把他們在農村省下的糧票寄給我們，補充我們的營養。

父母回城後，我和弟弟已經獨立生活了一段時間，學會了做一些簡單的飯菜；母親則只炒素菜，像冬菇菜心、酸辣黃瓜、油燜筍乾等，她炒的香菇豆腐絲是我的最愛。

我三十多年前到美國後，給母親打電話，常常回憶起小時候的生活和母親的拿手菜。數年後的第一次回到北京，母親執意要給我做一套西裝，說我在美國當醫生，接待病人時一定要穿得體面。她帶我去了附近的名牌服裝店挑選了上等的毛料，量身訂製了一套西裝。因為我在北京的時間不多，等不到試衣與交貨，母親毫不猶豫的要加急，多付錢也要在我離開前做好。

母親給我的那套西裝，至今還在我的衣帽間，每年母親的生日、忌日和清明節，我都會穿著這套西裝去上班，聊表心中對母親的思念。