「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，沒媽的孩子像根草……」，我們這些從小失怙的孤兒們，每每聽到這首「媽媽好」的歌，總是禁不住潸然淚下，感觸良深。

母親是個豁達的人，有著悲天憫人的胸懷和堅毅的性格，在人生的道路上歷經悲歡離合，可是依舊保持平和的心態。母親幼年喪母、青少年時期孤身離家逃難、中年喪夫，留下五個年幼的子女，家無恆產、沒有工作，夫家也沒有任何親戚，面對這悲慘的現實，軟弱的人會崩潰，母親沒有逃避，選擇擦乾眼淚，獨立、堅強的扛起責任，支撐起這個破碎的家。

當年台灣百業待興，政府對於遺族們沒有什麼政策與規畫，一切自立更生，眷村是個互相扶持的大家庭，可是自食其力才是長久之計。媽媽在一家鞋廠找到一份包裝工，晚上織毛衣，姊姊轉到夜間部，白天在部隊打臨時工，哥哥投考軍校，我和兩個幼弟在家幫忙、照顧家務，小弟偶爾去撿拾一些破銅爛鐵變賣，貼補家用，一家人團結一心，沒人喊苦喊累。

「只有享不到的福、沒有吃不了的苦」、「受人點滴 ，湧泉相報」、「一分耕耘 ，一分收穫」、「奉公守法」、「這個世界原本就不公平，但學會對自己公平。」這些都是當年母親諄諄教誨、鼓勵我們的話，我們在母親的護佑下，雖然沒有成大功、立大業，可是都平安健康的長大成人，成家立業。

母親平時樂於助人、善於溝通、協調，鄰居們家裡有婆媳問題、夫妻吵架、兒女挨打的，都常拜託母親去勸架、說情，有時甚至來我們家避難。外婆是中醫師，耳濡目染之下，母親對於一些簡單的急救技巧略懂皮毛，曾用刮痧、拔罐等方式，幫助過許多人，鄰里間相處和睦。

某次夏天，早上天氣悶熱，傳統市場，發現有人昏倒，圍觀的民眾七嘴八舌，可是沒有人出面處理或是上前幫忙。那天母親上班前去買菜，發現在青菜攤前，聚集了一堆人，一個女人躺在地上，原來是我小學同學的姊姊，母親馬上排開眾人，上前查看狀況，扶起賴姊，先解開她襯衫上面的兩個鈕扣，掐她的人中穴、雙手的虎口，在她的肩頸、後背上拍些清水，用五毛錢的銅板替她刮痧，一刮馬上出現深紫色的血痕，再拍打她的手、腳、肩膀，餵她一些民眾送來的冷開水，忙亂了十多分鐘，肩頸、後背一片深紫色，人悠悠地甦醒，長長的吁了一口氣，蒼白發青的臉龐終算慢慢地恢復正常顏色，母親這時才停手。

賴姊清醒後，虛弱無力的向母親點頭道謝，這時有人自告奮勇願意護送賴姊回家，母親確定賴姊無大礙後，為了工作，也不敢擔擱太久，囑咐賴姊回家臥床休息、多喝水、身體保持涼爽之後，就趕去上班了。

第二天，賴姊的父母提了一袋水果，親自登門道謝，日後母親去買菜時，賴姊總會送一些青菜、蘿蔔等，母親堅持不收，她就送一些蔥、蒜等，結果母親常常繞道而行，這問題一直拖到賴姊嫁到外地後，她們才停止了這種捉迷藏遊戲。

多年後見到賴同學，她提及此事，訴說全家人的感謝：「不但父母、姊姊感恩當年的再生之德，甚至連姊夫也非常感謝伯母出手相助，才有如今的好姻緣。」母親聽了非常高興，可還是謙虛表示：「舉手之勞何足掛齒。」

母親的言行給我們留下了很好的典範，是我人生的領路人、明燈，給了我一個溫暖的家，在我失敗、痛苦時安慰我、開導我，在我成功時，為我開心、祝福，在我背後默默支持我，是我生命裡最重要的人，她就是我的母親。