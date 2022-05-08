某天下班回到家收到一封信，看著陌生的手寫字跡，我好奇在想：「誰寄來的？」隨手打開，裡面是張小小的慰問卡，還有一個小紙包滑落，是一包花的種子，原來是媽媽往生後安放的墓園公司寄來的一份心意，忽然又湧起了無限的傷感。

過了兩天，我們找來兩個花盆，將這十來顆種子種下，也將這一份思念之情深深地埋在土裡。兩個月左右，種子發芽長葉，轉而小小的花蕾開出美麗的淺紫色的五瓣小花，瓣瓣滲著一種揮之不去的憂傷，那花名叫「勿忘我」。

外婆在媽媽年幼時已故，從小就缺乏母親的精心照料，加上父親又遠去南洋打工，只得年紀大不了幾歲的哥哥和姊姊照顧不周全，跌跌撞撞總算長大。可惜她做的工作既繁重又勞累，吃得不好也不飽，慢慢將健康透支過度。猶幸她為人樂觀豁達，從不將病痛掛在嘴邊，一察覺到有什麼不舒服就盡快尋醫問藥，她也從不因為自己身體虛弱而少做事，能做的事情她從不假手他人，而且事事辦得妥妥當當。善良羸弱的媽媽有一顆大愛的心，在她下鄉到農村的那個困難的時期，她用有限的能力去幫助一些貧窮的鄉親，很多人對她的善舉一直念念不忘。

三年前，媽媽的身體嚴重欠佳，醫生甚至在看肺片結果後，說她有百分之八十的機會是癌症 ，我一聽整個人都懵了。醫生建議去醫院做一次肺部活檢會增加準確性，先做一次深度的肺部掃描，然後做一次吹氣測試。那時我心痛地陪著瘦弱的媽媽做每項測試，和她一起承受著雙重煎熬。幸好老天爺垂憐，最後的結果證實媽媽沒有癌細胞 ，那次我們都眼含淚水互相擁抱，彼此深深地鬆了一口氣。

有好幾次，媽媽都以為自己大限將至，說一些讓人淚目的話，每次我都開玩笑安慰她：「媽媽，老天爺還要讓您在這世上好好活上好多年，您還有很多債未還清！」媽媽對於身體欠佳而頻頻需要我帶她去尋醫問診感到內疚，我每次都很認真地告訴她：「媽媽，只要您好好的，我一點都不累，如果我的累能換來您的健康，那是超值了！」在她最後的日子裡，看著日漸憔悴消瘦不堪的媽媽，我既不捨她承受的痛苦，卻更不捨放手，因為只要她還有一口氣，在這世上我仍然還有個好媽媽。

在媽媽離世後的一段時間裡，我總避免提起媽媽二字一說起總是哽咽。每每去到超市，看到媽媽曾喜歡的食材，總忍不住上前拿，才突然想起我再也無法為她烹煮美食；去到我們曾一起遊玩過的地方，彷如看到她仍在那裡拿著手機 認真選著角度，為我拍下每一張美好的照片。此時我不禁抬頭望向天空，希望在天堂的媽媽可以感應到她最愛的女兒的思念。

藍色的「勿忘我」花語代表著永遠的愛，我永遠不會忘記生我育我給我無盡的愛的慈母，也不會忘記我們相處的點點滴滴，無論快樂還是悲傷，我們總是一起面對。希望在天堂的媽媽也不要忘記我，不要忘記我們曾經的約定：來世還要做母女。