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自做水煮魚

王士忠

來美國許多年，第一次遇到了這麼極速的通貨膨脹。去年加滿汽車的油箱只需六十美元左右，今年已超出一百；疫情近兩年沒進餐館，上月第一次去吃早茶，小小茶碟，價已翻倍，再看看菜單上其它炒盤標價，也都早已攀高飆升，我鍾愛的川菜「水煮魚」，原先是十幾元一盤，現已漲至二十以上。摸摸口袋裡日益縮水的鈔票，看看各處節節高升的物價，可真令我望物興嘆。

對付這個突如其來的高價環境，我也只好採取相應的對策：減少去餐館的次數，捲起袖子自己在家試做一下菜館裡的許多菜式。自然是從我喜愛的水煮魚開始。先是去了萬能的Youtube，裡面有許許多多視頻，免費教你做水煮魚的秘訣。我從中選用了一個較為實用的做法，開始付諸實踐，初次試做，為了簡潔明瞭，我選用了在超市買的佐料配方，魚買的是物美價廉的無骨龍利，外加豆腐和兩種蔬菜

無骨的龍利不需任何清理，用刀切成方片，放入碗中加澱粉和料酒醃製；豆腐和白菜簡單切塊，豆芽不許任何加工。全部選料幾分鐘備妥，開始烹飪。先將白菜和豆芽用開水煮個八成熟，放入一個大盤裡做墊底。鍋中放入清水燒熱，再投入佐料配方和醃製好的魚片加豆腐，大火燒開三分鐘後，全部都倒入盛有蔬菜的盤裡，再將盤的表面撒一層碎乾辣椒和花椒。

最後一步是將一大勺的烹調油燒至滾熱，澆到盤裡。從備料到出鍋全程不到十五分鐘，一大盤味鮮色美的水煮魚就擺到了桌子上。

我做的水煮魚在飯桌上一經品嘗，全都讚不絕口，人人都說無論是色澤看相，還是滋味火候，都和餐館的不分伯仲。真沒想到烹調一盤麻辣鮮香、油而不膩的水煮魚是如此簡單。看著自己那色味俱佳的水煮魚處女作，我按捺不住自己內心的驕傲，拍了一張照片，通過微信發到了朋友圈裡。

水煮魚照片在朋友圈裡發出後，收到了許多豎起的大拇指，使我頗有成就感。

通貨膨脹固然是個壞事，但它能促使我在家做出經濟實惠而又可口的水煮魚，這個壞事也引出了一樁好事。生活中常常如此，好與壞之間往往都沒有明顯的分界。

通貨膨脹 蔬菜 微信

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