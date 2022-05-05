最近有女性朋友告知，她在停車場被歹人搶了包包，除了現金損失以外，她還得立即通知信用卡公司取消卡號，到監理所更換駕駛執照，忙得不可開交。

事情是如此發生的，她買完東西後進入車子，習慣性地把包包放在一旁乘客的座椅上，還未發動車子時，突然右車門被拉開，一個男人抓了她的包之後跳進了停在一邊已發動的車裡，極快地逃走了。

停車場、加油站 、馬路邊以及空曠之處，都存在被打劫的潛在危險，尤其是單身的開車女子。很多時候歹徒會坐上車子，用武器脅迫女人把車開到無人之處，除了搶劫之外，還發生人身攻擊甚至殺害，這類的新聞事件時常聽到。我那朋友還算幸運，只失去了一些財物而已。

我來美國唸研究所時，遇到一個學過功夫的越南 華人，那時李小龍的功夫電影 正紅遍歐美，我們就慫恿他開班教空手道，跟他練了三年多終於獲得了黑帶；我後來也在許多不同的工作地點教老美同事們功夫，有時也傳授女同事們簡易的防身術。

除了近身的防身術以外，避免自己進入危區是第一要務，下面是一些小招：

在停車場走近自己的車之時，一定要注意四周的環境，如果在駕駛座左邊有一輛麵包車，而且是已發動的話，那是一個極端危險的境地，因為走到妳的車門的時候，麵包車的滑門可能會突然打開，跳出一人把妳推抓進麵包車裡開走，妳那時就只有聽任他們擺布了。遇到這種情況，切勿去開自己車門，一則繞到右邊打開乘客座的車門進入，或者等一會再靠近車子。

進入車裡以後，第一件要做的事是立刻按鑰匙環鎖上車門，也別開窗，然後再放下包包，啟動車子，如此可防宵小乘機打劫。

在加油站加油時，也切記別把包包放在乘客座上，歹徒很容易打開車門搶走包包逃走。

人的身上有許多部位是充當武器的好材料，前後額、肘部、手掌（刀手）、前後手腕部、拳頭、膝蓋；而人的身體相當多弱點，例如頭頂心、太陽穴、咽喉、心口、腰身、小腹及下陰等處。特別是用腳掌、腳背、腳後跟來踢中對方的弱點處，很容易把敵人擊倒。因此我們練武的人就是要熟練運用自己身上的武器點去打擊敵方的要害。

調到華盛頓國土安全部工作後，有次在領導班子開會時大家討論到華府地區的治安問題，有一位知道我是空手道黑帶，就提議我傳授員工們一些基本的防身術，對我來說這是駕輕就熟的事，立即當仁不讓地答允了，並決定在午餐時間清空會議室的桌椅，分期讓有興趣的男女員工報名參加學習，每班二十人左右。

我準備的教材分上下兩期，第一期是熟悉人身上的弱點及可以用來做武器的攻擊點，第二期是傳授他們簡單的躲避攻擊和反擊的招數，然後兩人一組作攻防練習。由於同仁異常踴躍，我每兩周教一班，四個月後這個「課外活動」才畫下句點。