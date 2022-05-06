中華民族是個尚義好禮的民族，對於人際的稱謂都有規範，陌生人見面，更是用大哥、大姊，叔叔、阿姨、爺爺、奶奶尊稱對方；偶爾因為不知對方年齡、輩分和喜好用了不適當的稱謂，惹得雙方不快。

群裡的女性聶同學一早傳了數張去法鼓山拍的相片，同學有稱讚「取景很棒很藝術」，也有稱讚「好相機，顏色鮮明，解析度高」。聶同學鳳心大悅：「哇，這下技術跟手機都被稱讚到了，真棒！」怎知話鋒一轉：「今天在輕食區坐了好一會兒，喝了咖啡 、薑黃茶，吃了土司、小餅乾。可是一進去就被喊：『婆婆，歡迎光臨…..』，真是悲傷的一天。」

聶同學解嘲：「六十五歲被喊婆婆似不離譜，怎麼這麼難以接受啊？」又傳：「喊阿姨我也認了，還喊婆婆！越想越傷心」「大概法鼓山的師姊都不打誑語」。

這讓我想起二○一五年我生病住院時，一開始被喊 「大哥」，後來有一位護理師叫我「叔叔」；隔天等電梯時被一個小朋友喊「爺爺」，說出來讓聶同學知道，在這方面她並不孤單。

前些日子大舅子住院，被病友家屬叫「伯伯」，大舅子直接糾正對方：「你可以叫我萬哥。」我建議聶同學可以直接糾正對方，但聶同學說怕變成自取其辱。

王同學說，他還住在北京 的時候，有一回太座的車電池放光無法發動，他趕去也解救不了，只好叫修車師傅。因為修車師傅的家教很好，孩子下來都會問候長輩，結果孩子見了王同學，立刻恭恭敬敬地喊「爺爺好」，他的妻子聽了便笑起來，沒想到孩子又一鞠躬問：「奶奶呢？」在場的四五個大人都笑了。

接著，堅守日行萬步原則的江同學說，其實這年紀被小輩叫阿伯或阿姨，甚至升級到阿公阿嬤都很正常，他走在路上，不管是遇到帥哥或辣妹問話，儘管自己無論如何「精神以對」，一定都會被稱作「阿伯」。為此他還問他哥哥，想說不是已經戴了口罩 和運動帽，還穿得年輕，何以一眼就被看穿？他哥哥回答，「事實上，上了年紀，『體態』是騙不了人的。」

「聶同學，不用太傷心，其實被服務人員叫了阿公阿嬤後，享受到的服務通常都會比別人較占便宜一些。我現在都坦然面對之。」聶同學最後說：「開玩笑的啦，給你們開個話題樂一樂」。