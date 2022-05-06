某一華裔 社團近期舉辦華裔青少年英語演講獎學金比賽，我受邀當高中組的評審之一。參賽同學們必須錄製其演講，並上傳到指定的網站，評審們在期限內到網站上一一觀看評分，最後將評審結果寄至裁判長即可，一切上網舉行，方便又自在。

演講的題目是「領導力」（Leadership），演講時間在四分鐘之內。主辦單位提供評審表格，總分一百分，評審的項目有三：一、內容，五十分，細分為演講架構、價值、有效性；二、表達，三十分，細分為體態、聲音、舉止；三，用字，二十分，細分為適當性、正確性。我評了十多位同學的演講。網路上評審的好處是，可以自行調控時間，更可以回放、重複觀看。

演講最重要的是內容。內容首要符合主題，要投其（評審）所好，能說之以理、動之以情，內容最好講述親身經歷、故事，自己的感悟，適度地引述名人所言會更增加深度及說服力。

例如，有一位講者提到團隊成員的能力時，就引述了埃莉諾‧羅斯福（Eleanor Roosevelt）的名言：「好的領導者會激發人們對領導者的信心，偉大的領導者會激發人們的自信。」與名言相互呼應，相輔相成，對演講有加分的效用。

演講，有演也有講，要有聲調、手勢，也要有表情、肢體動作。多數講者有備而來，口齒清晰，聲調抑揚頓挫，語帶感情，充滿自信；還有一位善用兩張地圖當道具，令人激賞；有一位開場即有新意，吸引人注意，先是坐在椅子上侃侃而談，隨後緩緩站起，隨著演講的內容，節奏自然流暢，整個身體在視頻中展示著獨一無二的特質。是的，展現演講者的全身會比僅顯現半身較占優勢。

也有不少值得改進之處，例如：有的演講者像是在讀講稿；有的演講太短，規定時限是四分鐘，若講不到三分鐘，內容會嫌不足；影片中的人像太小（離鏡頭太遠）、聲音太弱或不清楚（可能是錄音效果不好），易被扣分；演講過程中缺乏領導的精神和自信；有的演講者有太多的手勢、動作，會令觀者分心分神；有的講者手一直插在口袋裡；有的視頻將演講者的頭切掉了部分……。

其實參賽者可以反覆演練、重錄，演講時多看著攝像頭，在將錄影上傳網路之前，最好請親友們過目一下、評論一番。

說話是一門藝術，演講有多項技巧。華裔團體提倡鼓勵華裔子弟熱心參與，值得嘉許欣慰。演講題目「領導力」非常恰當，也令我想到最近在公司內部研讀討論的一本書「領導力是語言」（Leadership Is Language），視語言為領導過程中極重要的因素，因為用字遣詞可以顯著地改善團隊的氛圍、向心、決策和執行。該書還有一個副標題：「說與不說的隱藏力量」，也標示著「說與不說」的溝通宏效。

演講、溝通、領導很重要，在生活交流中、工作團隊上都會用到，參加國際演講協會（Toastmasters International）、多觀看著名的演講，都會有所助益。期許下一代的華裔學子們持續精進演講藝術。