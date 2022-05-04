清早，從雷諾出發，按圖索驥，拜訪一個遠古的神柱，在一片荒林中兜兜轉轉，卻失去了訊號，懊惱之際，正預備轉道，沒想到車子竟自轉了三回，忽然一陣金屬和石塊撞擊，接著轟然一聲巨響，我勉強張開眼，只見眼前一片碎玻璃，車內的呼叫器不停地響，趴在方向盤上的外子竟然毫無動靜。心涼了半截，我企圖打開車門，右手卻像遭了重擊，疼痛難忍，用盡全身力氣用左手按下了九一一。接線員說 ： 「您在哪兒？」茫然地盯著窗外，我在哪兒？腦子盤旋的只是凌亂的片段，我們南下走春的伴手禮在一聲巨響中碎了一地。

從疫情 發生的那一刻，我們一直是標準防疫國民，疫苗、口罩 不敢疏忽，方圓百里之內，偷窺著春花秋月，遙想那些曾經走過的遠方，卻從不敢邁出第一步。悄悄地祝壽，輕聲地拜年，唯恐驚動了「我沒空」（omicron） ，更怕招惹了「都沒空」（delmicron）。

三月初， 外子在庭院中拔草，忽然接到了橋牌賽的邀請，春風撩上蠢蠢欲動的心，十七歲的衝動像野草般落在七十老翁童山濯濯的頭頂，我也不知不覺地跟著手舞足蹈起來，一趟原本單純的雷諾橋賽，行程卻延向了拉斯維加斯、南加，日子頓時熱鬧了起來，舊雨新知充斥在各種不同的群組，如煙的往事和未知的旅程交織成了一片走春曲。

沿著八十號公路上山，正想捕捉樹木的名帖，卻投入了銀白的世界，冬雪依戀著山巒，在繾綣難分的時刻中討回一句「毋忘我」。春風還來不及吹暖的山路中， 雪和泥纏綿悱惻，令人想起白居易的詩：「君埋泉下泥銷骨，我寄人間雪滿頭」，雪路難行，山道陡險，小心地跟著前方的車燈，惟恐跌入去年的殘雪中，思緒卻飛向遙遠的雪鄉。

兩天橋賽，我在旅館中和南加的朋友聯絡，翹首盼望一場疫情後的相見歡，揭開了藏在口罩下的問候，喚醒了埋進雪地中的種子。訪友、尋幽探勝，行程滿檔，甚至安排了杭定頓公園之旅。兩個年過半百的老朽在春風裡迷了路，最後在內華達和加州 交界上翻了車。

「需要幫忙嗎？」總算有人出現了。好不容易在路人協助下，定了位，撬開了車門，忍著劇痛，被挪進救護車。工作人員說，這是內華達和加州交界，任何醫院都在車程一小時之外，我們只能趕回加州主教縣。「哦！主教縣。」我忽然有了印象，原計畫是去造訪一個千年史前遺跡，結果差點把自己送進了歷史。

進了醫院，用僅存的餘力取消所有聚會， 打了電話聯絡兒子女兒，在一陣昏亂中沉沉睡去。醒來後，全身痠痛中聽見外子的鼾聲，緩緩地挪動上身，窗外的山頂白雪皚皚，春天依然在闌珊的步履中 。

回到拖車廠去撿拾行李，費了九牛二虎之力才打開車箱，林林總總的雜物中找到行車執照和保險卡。不滿周歲的車子隨著我們雪裡來，風裡去，最後還恪盡職守地壯烈犧牲了，傷痕累累的車身彷彿在控訴著春風的罪行。

回到本地醫院作全身檢測，醫師聽了我的敘述，瞪大了眼睛對外子說，「您真是新版的印第安那瓊斯，抱著一堆浪漫的情懷在原野中滾了三圈。」瞧著她笑得花枝亂顫，我也想笑，但是全身疼得不敢動，轉頭看看才動了頸椎手術的外子，英俊帥氣的冒險家在一夕之間換了角色，只能怪春風，無端惹出一連串事故。