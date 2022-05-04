小學到初中都在台灣的鄉下度過，女孩子們當時最常玩的是跳房子，在地上畫一些格子，猜拳贏的人跳幾步。初中時每級只有兩班，除了小小的操場和幾間教室，什麼設備也沒有，體育課就在操場玩躲避球。到了第二年，學校在教室旁的一個角落蓋了小小一間鐵皮房子，放了一張乒乓桌，大家好奇就去打，很快地就受到許多人喜愛。

小孩子們自會想公平的法子，大家一致決定，兩人打球，只要有空飛球被人接到，這個人就下台，這樣一來換人很快，十分鐘的下課時間，排隊的人至少都能打一次。就這樣，度過了快樂的初中二年級。到了初三，因為要升高中，乒乓室不准初三學生使用，所以也就不再打了。

一晃，從十三歲到了接近從心所欲之年，中間陸陸續續只打過幾次球，都沒有定期打，經過升髙中、考大學、畢業、就業 、留學、結婚、生子、空巢等走馬燈般的人生軌跡。直到幾年前，一個偶然的場合，在住家附近的台福教會看到有人打球，我也參加了，從此就固定每周打兩次，每次打兩小時。

我們這群固定打球的人不過十來人，女生只有四、五人，多半都已退休 ，但身手靈敏、反應仍快，完全不亞於年輕人。有一位教練級的，當年他在中國陪國手練球，有人希望球技進步，他都樂意指點江山。但我們大部分的人打球只是為了運動及好玩。有時人來得多，桌子不夠用，我們就四人一桌雙打，其樂趣各有千秋。

單打是暖身，練殺球、練接殺球、練切球或削球，有一隊友稱之為刀削麵，樂此不疲；雙打是好玩並且要贏球，中間可以各顯神通，打邊球，或打極短的球，來一高球就狠命殺之，使盡渾身解數，讓對方接不到來球。大家打球時都很認真，幾年下來，進步不少。

這麼一個小小的打球群體，也是一個有趣的小社會。偶有新手來參加，陪打的人要有耐心，有些人是不願犧牲自已來陪新人打的。有一女士特別認真，專找高手或教練打，有幾次四人正在計分雙打，別桌的教練空下來，她就奔向教練桌去打，留下我們三人傻瞪眼。

來參加的新手多是女性，有人說大部分退休的女性，都會找到有興趣的新嗜好，豐富金色的人生，我們見證了這點。

我們這個小群體，也有中年喪偶或離異的單身男女，有共同樂趣又近水樓台，因而迸出愛情火花該是很美好的事，有兩位似乎曾經有些兩情相悅，終至無疾而終，反而有幾位經他人介紹，遠赴加拿大贏得知心人。

這幾年因為新冠疫情 ，我們從二○二○年初全面停止打球，一直到二○二一下半年才恢復，來的人數只有以前的一半不到。希望疫情不再威脅人類，我們才能真正享受打球的樂趣。

我很幸運，雖已到了從心所欲之年，打起球來自覺似乎和當年十三歲時同樣靈活，少了當年的徬徨，多了現今的淡定與知足，希望就像現在這樣，一直打下去。唉喲！不能再寫，要去打球了。